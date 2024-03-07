Швейцарія підтримала конфіскацію активів РФ на користь України

У банках Швейцарії зберігається понад $8 млрд резервів і активів російського центрального банку

Тепер уряд може працювати над створенням міжнародно-правової бази для використання заморожених активів

Парламент Швейцарії 7 березня підтримав передачу заморожених російських активів Україні. Про це повідомляє France24.

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У банках країни зберігається понад $8 млрд резервів і активів російського центрального банку.

Зазначається, що верхня палата парламенту проголосувала 21 голосом «за», «проти» виступили 19 депутатів, ще троє – утрималися. Нижня палата ухвалила ініціативу ще минулого року.

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Тепер Федеральна рада (уряд) може працювати над створенням міжнародно-правової бази для використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій країнам, що зазнали нападу.

За словами очільника швейцарського МЗС Ігнаціо Кассіса, Росія порушила міжнародне право, тому вона повинна відшкодувати завдані збитки.

«Ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере участь своїми знаннями, своїми навичками та всією своєю історією в цій сфері», – додав Кассіс.

Ініціатива щодо передачі Україні заморожених активів РФ гаряче обговорювалися у Швейцарії, де високо цінується обережність у ключових банківських галузях і традиція нейтралітету країни.

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Раніше Федеральний уряд Швейцарії у п’ятницю, 1 березня, оголосив про рішення долучитись до 13 пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Нагадаємо, питання про використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів може бути вирішене найближчими тижнями, вважає член Єврокомісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

До слова, у середині лютого влада ЄС затвердила постанову, згідно з якою прибуток від російських активів повинен фіксуватися і зберігатися окремо, самим депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком.