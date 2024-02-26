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Вперше за 19 років Європейський центробанк зафіксував збитки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Вперше за 19 років Європейський центробанк зафіксував збитки
Втрата міцності може посилити політичний тиск на ЄЦБ і поставити під загрозу його незалежність
фото із відкритих джерел

Європейський центральний банк отримав перші збитки починаючи з 2004 року через підвищення відсоткових витрат

Європейський центральний банк (ЄЦБ) минулого року вперше за 19 років пішов у збитки. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на пресреліз ЄЦБ.

Зазначається, що збитки становили 1,3 млрд євро і вперше в історії ЄЦБ буде перенесено в рахунок майбутніх прибутків.

Минулого року чисті процентні витрати ЄЦБ склали 7,2 млрд євро проти чистих процентних доходів у 900 млн євро роком раніше. Показник враховує повне вивільнення резервів у розмірі 6,6 млрд євро на покриття фінансових ризиків, без якого збитки були б набагато більшими.

Вперше за 19 років Європейський центробанк зафіксував збитки фото 1

«Підвищення ключових процентних ставок ЄЦБ з метою боротьби з інфляцією в єврозоні призвело до зростання відсоткових витрат за зобов'язаннями ЄЦБ, прив'язаними до плаваючих процентних ставок. Однак відсотковий дохід за активами ЄЦБ не зріс у тій же мірі і з тією самою швидкістю, оскільки ці активи здебільшого мають фіксовані відсоткові ставки та тривалий термін погашення», – йдеться у пресрелізі.

Як пише Financial Times, погіршення фінансових прогнозів ЄЦБ вже змусило його скасувати дивіденди, які він виплачує національним центральним банкам минулого року. Ці дивідендні виплати, які склали 5,8 мільярда євро між 2018 і 2022 роками, зазвичай передаються національними центральними банками урядам єврозони. Центральний банк заявив, що «ймовірно, зазнає збитків протягом наступних кількох років, але потім, за прогнозами, повернеться до стабільного прибутку».

В установі стверджують, що баланс був підкріплений  капіталом і «значними рахунками переоцінки», які разом склали 46 мільярдів євро на кінець минулого року. «У будь-якому випадку ЄЦБ може працювати ефективно та виконувати свій основний мандат щодо підтримки цінової стабільності незалежно від будь-яких втрат», – зазначають у ЄЦБ.

До слова, як повідомляло турецьке видання Sözcü, співробітники Європейського центробанку незадоволені керівництвом президента фінансової організації Крістін Лагард. За результатами проведеного опитування, більше половини співробітників ЄЦБ негативно оцінюють виступ Лагард у Давосі.

До слова, Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням $500 млн на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році. 

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Теги: банк гроші фінансування фінанси

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