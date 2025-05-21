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Чи відправить Польща військових до України? Туск поставив крапку у питанні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Чи відправить Польща військових до України? Туск поставив крапку у питанні
Туск прокоментував відправку військових
фото із відкритих джерел

 Питання відправлення військ в Україну для Польщі закрите

Польща не збирається відправляти війська до України, це остаточне рішення. Як повідомляє «Главком», про це заявив в ефірі телеканалу TVP Info польський прем'єр-міністр Дональд Туск.

«Так», – відповів політик на питання ведучої, чи є рішення польської влади не відправляти військових в Україну остаточним і таким, що не підлягає перегляду.

За словами Таска, на Варшаву не чиниться тиск із боку західних партнерів із цього питання, США також в курсі позиції польської сторони. Раніше спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати обговорюють з союзниками план врегулювання війни в Україні, згідно з яким на захід від Дніпра будуть розташовуватися сили стримування. 

До слова, кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО.Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький готовий на антиукраїнські обіцянки, яких вимагає від переможців «бронзовий призер» першого туру Славомір Менцен в обмін на його підтримку перед другим туром.

Нагадаємо, польський уряд працює над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка на випадок війни. За словами премʼєра, інтенсивна підготовка повинна дозволити зробити з тих, хто не служить в армії, повноцінних солдатів у разі збройного конфлікту.

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Теги: Кіт Келлог Дональд Туск Польща

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