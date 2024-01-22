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Сенатор США сказав, коли буде досягнута угода, від якої залежить допомога Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенатор США сказав, коли буде досягнута угода, від якої залежить допомога Україні
Сенатор-демократ Кріс Кунс
фото: The Hill

Кріс Кунс поклав на республіканців у Палаті представників відповідальність, якщо угода не зможе пройти обидві палати американського Конгресу

Сенатор-демократ Кріс Кунс висловив оптимізм стосовно досягнення угоди з міграційної політики та посилення захисту кордону з Мексикою, «заручником» якої став пакет військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Про це сказав Кунс в інтерв'ю CNN 21 січня, передає The Hill. 

При цьому Кунс поклав на республіканців у Палаті представників відповідальність, якщо угода не зможе пройти обидві палати американського Конгресу.

«Президент Байден просив Конгрес про участь і лідерство. Я оптимістично налаштований, що ми дуже близькі до того, щоб найближчими днями завершити роботу над пакетом, який зробить це можливим. І якщо республіканці в Палаті представників відмовляться прийняти його, розглянути і ухвалити, то вони будуть нести відповідальність за ще один рік, протягом якого мільйони людей страждатимуть, намагаючись дістатися до нашого південного кордону, щоб їм або відмовили, або в кінцевому підсумку депортували», – сказав Кунс.

Раніше повідомлялося, що ключові помічники президента США Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні у Сил оборони можливі значні труднощі на фронті.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила законопроєкт про нове продовження терміну тимчасового фінансування уряду до березня 2024 року, щоб уникнути призупинення його роботи. Але він, як і раніше, не включає військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант. 

До слова, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

Теги: Україна Сенат США фінансування

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