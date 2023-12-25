Українські фермери звернулися до влади через земельну реформу
Глава Асоціації фермерів та приватних землевласників заявив, фермери не виходили на публіку, аби не розхитувати ситуацію в країні
Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ) Віктор Гончаренко заявив, що потрібно відтермінування на час воєнного стану і п’яти післявоєнних років запланованого введення в дію з 1 січня 2024 р. продажу фізичним та юридичним особам до 10 тис. га сільськогосподарських земель.
Як зазначив глава Асоціації фермерів та приватних землевласників в коментарі Zn.ua, тривалий час фермери не виходили на публіку, аби не розхитувати ситуацію в країні.
«Ми дуже довго не виходили активно в публічну площину у зв'язку з війною, вирішивши не розхитувати ситуацію в країні і вести офіційний внутрішній діалог із владою. За рік війни було написано десятки звернень міністерству, уряду, президенту, на які не отримали жодної реакції. Але все ж таки хочеться сподіватися, що наш Парламент дослухається до суспільної думки і піде нам на зустріч. Влада повинна дослухатися до голосу селян, фермерів, науковців, громадянського суспільства та до людей, для яких важлива доля країни та наступних поколінь. Ми повинні зберегти українську землю», – сказав Гончаренко.
Глава АФЗУ наголошує, відкриття з 1 січня 2024 р. завершального етапу ринку землі з можливістю придбання земельної ділянки площею до 10 тис. гектарів в умовах війни «матиме трагічні наслідки для долі країни».
Зокрема, 12 грудня відбувся Міжнародний форум «Малі виробники на сторожі продовольчої безпеки: Декларація ООН про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості», присвячений проблематиці реалізації прав селян під час війни та у період повоєнної відбудови країни. Впродовж кількох днів після форуму до організаторів надходили численні пропозиції до підсумкового документу – резолюції. Переважна їх більшість стосувалась продажу землі.
За результатами форуму було підготовлено звернення до центральних органів влади країни, де фермери:
- наголошують на гострій потребі посилення захисту в Україні прав селян на землю як необхідної умови реалізації усіх інших людських прав;
- підтримують ініціативу депутатів Верховної Ради про внесення змін до Конституції України;
- закликають Кабінет Міністрів України негайно звернутися до Верховної Ради України з проханням прискорити процедуру проходження законопроєктів № 8295, 9341, 9341-1, які вже тривалий час знаходяться на розгляді;
- привертають особливу увагу до необхідності негайного припинення надконцентрації сільськогосподарських земель в руках окремих осіб та зацікавлених груп на правах приватної власності.
Зокрема, як повідомляють журналісти, звернення отримало відповідь від Верховної Ради. Згідно з твердженнями народних депутатів, 22 грудня підняті на форумі питання повинні були обговорюватись на рівні Кабінету Міністрів для подальшого визначення подальшого плану дій.
Відповідно до статті 130-1 Земельного кодексу України, переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають:
а) у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка розташована в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;
б) у другу чергу – орендар земельної ділянки, який може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права.
Зазначені особи можуть в порядку, визначеному частиною п’ятою статті 130-1 Земельного кодексу, передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.
Зокрема, 1 січня 2024 року стартує другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.
Нагадаємо, що ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.
Як повідомлялося, представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.
До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.
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