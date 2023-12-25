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Українські фермери звернулися до влади через земельну реформу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українські фермери звернулися до влади через земельну реформу
Фермери наголошують, другий етап земельної реформи «матиме трагічні наслідки для долі країни»
фото з відкритих джерел

Глава Асоціації фермерів та приватних землевласників заявив, фермери не виходили на публіку, аби не розхитувати ситуацію в країні

Голова Асоціації фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ) Віктор Гончаренко заявив, що потрібно відтермінування на час воєнного стану і п’яти післявоєнних років запланованого введення в дію з 1 січня 2024 р. продажу фізичним та юридичним особам до 10 тис. га сільськогосподарських земель.

Як зазначив глава Асоціації фермерів та приватних землевласників в коментарі Zn.ua, тривалий час фермери не виходили на публіку, аби не розхитувати ситуацію в країні.

«Ми дуже довго не виходили активно в публічну площину у зв'язку з війною, вирішивши не розхитувати ситуацію в країні і вести офіційний внутрішній діалог із владою. За рік війни було написано десятки звернень міністерству, уряду, президенту, на які не отримали жодної реакції. Але все ж таки хочеться сподіватися, що наш Парламент дослухається до суспільної думки і піде нам на зустріч. Влада повинна дослухатися до голосу селян, фермерів, науковців, громадянського суспільства та до людей, для яких важлива доля країни та наступних поколінь. Ми повинні зберегти українську землю», – сказав Гончаренко.

Глава АФЗУ наголошує, відкриття з 1 січня 2024 р. завершального етапу ринку землі з можливістю придбання земельної ділянки площею до 10 тис. гектарів в умовах війни «матиме трагічні наслідки для долі країни».

Зокрема, 12 грудня відбувся Міжнародний форум «Малі виробники на сторожі продовольчої безпеки: Декларація ООН про права селян та інших людей, які працюють у сільській місцевості», присвячений проблематиці реалізації прав селян під час війни та у період повоєнної відбудови країни. Впродовж кількох днів після форуму до організаторів надходили численні пропозиції до підсумкового документу – резолюції. Переважна їх більшість стосувалась продажу землі.

За результатами форуму було підготовлено звернення до центральних органів влади країни, де фермери:

  • наголошують на гострій потребі посилення захисту в Україні прав селян на землю як необхідної умови реалізації усіх інших людських прав;
  • підтримують ініціативу депутатів Верховної Ради про внесення змін до Конституції України;
  • закликають Кабінет Міністрів України негайно звернутися до Верховної Ради України з проханням прискорити процедуру проходження законопроєктів № 8295, 9341, 9341-1, які вже тривалий час знаходяться на розгляді;
  • привертають особливу увагу до необхідності негайного припинення надконцентрації сільськогосподарських земель в руках окремих осіб та зацікавлених груп на правах приватної власності.

Зокрема, як повідомляють журналісти, звернення отримало відповідь від Верховної Ради. Згідно з твердженнями народних депутатів, 22 грудня підняті на форумі питання повинні були обговорюватись на рівні Кабінету Міністрів для подальшого визначення подальшого плану дій.

Відповідно до статті 130-1 Земельного кодексу України, переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають:

а) у першу чергу – особа, яка має спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, якщо відповідно до інформації, отриманої з Державного земельного кадастру, така земельна ділянка розташована в межах ділянки надр, наданої такій особі у користування, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності особи, яка використовує земельну ділянку на праві власності, оренди, емфітевзису, суперфіцію, а також крім земельних ділянок для садівництва;

б) у другу чергу – орендар земельної ділянки, який може реалізувати таке право у разі відсутності суб’єкта першої черги або відмови суб’єкта першої черги від реалізації такого права.

Зазначені особи можуть в порядку, визначеному частиною п’ятою статті 130-1 Земельного кодексу, передати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку.

Зокрема, 1 січня 2024 року стартує другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Нагадаємо, що ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

Як повідомлялося, представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.

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Теги: земля ринок мораторій на продаж землі фермерство фермер

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