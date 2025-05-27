Саудівська Аравія та Кувейт відкрили нове родовище нафти

Саудівська Аравія та Кувейт оголосили про перше велике відкриття родовища нафти цього року

Нове відкриття може стати каталізатором для подальшого зміцнення співпраці між Саудівською Аравією та Кувейтом в енергетичній сфері

Компанія Wafra Joint Operations оголосила про відкриття великого нового нафтового родовища в нейтральній зоні, розташованій між Саудівською Аравією та Кувейтом, що може суттєво вплинути на енергетичний потенціал обох країн. Як передає «Главком», про це повідомляє Saudi Gazette із посиланням на уряди двох країн.

За даними джерел, родовище виявлено на площі Північна Вафра Вара-Бурган (North Wafra Wara-Burgan), всього за 5 км на північ від вже діючого родовища Вафра (Wafra).

«Це перше відкриття з моменту відновлення виробничих операцій у нейтральній зоні та прилеглої до неї морської зони в середині 2020 року. Відкриття вважається дуже значущим, враховуючи його позитивний вплив на статус обох країн як надійних світових постачальників енергії та на їх можливості в секторі розвідки та видобутку», – повідомляє Saudi Gazette.

Нейтральна зона, площа якої перевищує 5700 кв.км, була створена в рамках історичної угоди між Кувейтом і Саудівською Аравією в 1922 році. Це рішення було прийнято після тривалих переговорів за посередництва Великої Британії, яка на той час мала значний вплив у регіоні. У 1970 році країни досягли нової угоди про поділ цієї зони, приєднавши її половиною до своїх територій при збереженні спільного використання багатих нафтових ресурсів родовищ Wafra і Khafji.

Історія спільної експлуатації нейтральної зони не завжди була гладкою. Серйозні розбіжності між Саудівською Аравією та Кувейтом у 2014-2015 роках призвели до повного зупинення виробництва нафти на цій території.

За оцінками міжнародних експертів, на піку своєї продуктивності родовища нейтральної зони можуть забезпечувати приблизно 0.5% світового видобутку нафти, що робить їх стратегічно важливими для глобального енергетичного ринку.

Крім родовища Wafra, максимальна продуктивність якого сягає 220 тис. барелів на добу, у нейтральній зоні у спільній експлуатації розташоване родовище Khafji з вражаючою потужністю 280-300 тис. барелів на добу. Після п'ятирічної перерви видобуток нафти на спільних родовищах був успішно відновлений у липні 2020 року, що стало важливим кроком у нормалізації відносин між двома нафтовидобувними державами.

Нове відкриття може стати каталізатором для подальшого зміцнення співпраці між Саудівською Аравією та Кувейтом в енергетичній сфері та посилення їхніх позицій на світовому ринку нафти.

Нагадаємо, у квітні Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдельазіз бен Салман оголосив про відкриття 14 нових покладів нафти та газу у Східній провінції королівства та у пустелі Руб-ель-Халі.

До слова, глибоко під морем Китай знайшов 100 мільйонів тонн нафти. Як зазначили у Китайській національній офшорній нафтовій корпорації (CNOOC), велике нафтове родовище Хуейчжоу знайдено у глибоких і надглибоких шарах під Південнокитайським морем.