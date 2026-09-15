Росія створила нову ракету і може випробувати її на заході України – Fox News

Балістична ракета матиме дальність до 800 км і може стати проблемою для української ППО

Росія готується до фінальних випробувань нової балістичної ракети, дальність якої може сягати 800 км. Під час випробувань Москва може завдати нею удару по цілях на заході України. Про це пише «Главком» з посиланням на дані Fox News.

За даними журналістів, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія планує завершити випробування нової ракети до кінця 2026 року.

За його словами, російські військові можуть використати для випробувань бойові пуски по території України. Зокрема, йдеться про можливі удари по цілях на заході країни.

Видання відзначає, що нова ракета може створити додаткові проблеми для української системи ППО. За його словами, якщо вона матиме підвищену маневреність, для її перехоплення можуть знадобитися складніші засоби протиповітряної оборони.

«Якщо ця 800-кілометрова ракета матиме більш досконалу маневреність, це створить для України більші проблеми, оскільки їй знадобляться більш сучасні перехоплювачі», – сказав Карако Fox News.

Експерти відмічають, що йдеться про можливі маневри ракети на кінцевій ділянці польоту. Така траєкторія може ускладнити прогнозування її руху та роботу систем протиракетної оборони.

За іншою версією Карако, Росія могла створити ракету, яку буде дешевше виробляти або яку можна буде випускати у великих кількостях.

Нова ракета з дальністю до 800 км потрапляє в категорію озброєння, яку раніше обмежував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Угода 1987 року забороняла США та СРСР наземні балістичні й крилаті ракети з дальністю від 500 до 5500 км. США вийшли з договору у 2019 році.

За даними Fox News, Росія активно нарощує виробництво ракет на тлі війни проти України. За оцінкою української розвідки, виробництво основних типів російських ракет уже перевищує заплановані щомісячні показники. Водночас точні характеристики нової російської ракети, її назва та строки випробувань наразі офіційно не розголошуються.

Варто нагадати, ГУР поперджали, що Росія готує новий тип балістичних ракет, які може використовувати для ударів по об'єктах на заході України.