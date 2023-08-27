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Румунія пообцяла подвоїти транзит українського зерна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Румунія пообцяла подвоїти транзит українського зерна
Румунія допоможе Україні із вивозом зерна
фото: EPA

Прем'єр-міністр  Румунії переконаний, що за весь 2023 Україна зможе експортувати близько 40 млн тонн зерна

Протягом двох місяців Румунія подвоїть транзит українського зерна через свою територію – він збільшиться з 2 до 4 млн тонн на місяць, незалежно від дій Росії, заявив прем'єр-міністр Марчел Чолаку в інтерв'ю газеті Financial Times.

За інформацією глави румунського уряду, за весь 2023 Україна зможе експортувати близько 40 млн тонн зерна. Щоб допомогти Києву з його вивезенням, Румунія збільшила пропускну спроможність у порту Констанца та на шляхах, що ведуть до нього. Влада також робить інвестиції в ще один експортний маршрут – Сулинський канал (з'єднує Дунай та Чорне море).

Крім цього, Бухарест відкриє більше автомобільних пунктів перетину кордону та покращить свою залізничну інфраструктуру на станціях, що межують з Україною, щоб прискорити перевалку вантажів, додав прем'єр. У серпні Чолаку висловив сподівання, що територією Румунії транзитом проходитиме до 60% українського експорту зерна.

Зазначимо, що раніше про те, що  Румунія найближчим часом має намір подвоїти щомісячний обсяг транзиту українського зерна, яке надходить до порту Констанца заявлялв і міністр транспорту Сорін Ґріндяну.

Нагадаємо, дії Росії посилюють продовольчу кризу у світі, тому Румунія шукає нові шляхи для транспортування українського зерна. Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску, повідомляє Politico.

Румунія працює над пошуком додаткових способів допомогти транспортувати українське зерно, зазначила міністрка закордонних справ країни, описавши ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні як «досить серйозну». 

«Москва створює серйозні перешкоди для експорту українського зерна, який є порятунком для вразливих людей у багатьох країнах-імпортерах, що справді посилює світову продовольчу кризу», – сказала глава МЗС.

До слова,  17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.

 

Теги: Чорне море міністр інвестиції Румунія зерно транзит Україна Дунай

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