«Секта Путіна». Що таке релігійний рух «АллатРа» і як він пов’язаний з Україною

Маніпуляції з «почуттями вірян» та гібридні війни на релігійному ґрунті – візитівка ФСБ

Справа одного із топпідозрюваних у держзраді, колишнього очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча, який невдовзі постане перед судом, розкрила цілий пласт багатолітньої діяльності в нашій країні російської ФСБ та розгалуженої мережі її агентів. Як з’ясувало спільне розслідування СБУ та Державного бюро розслідувань, Кулініч працював на Луб’янку під псевдонімом «Котигорошко» ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну: розставляв «своїх людей» в українських правоохоронних органах та підбурював інших громадян до державної зради.

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На підставі зібраних доказів Кулініч обвинувачується за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України: йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Водночас це суто «політична» грань роботи на ворожу спецслужбу крота високого рангу, якого в Москві патронував так званий «політичний офіс» під орудою колишнього голови президентської адміністрації Януковича Андрія Клюєва і ексзаступника секретаря РНБО тих часів Володимира Сівковича. Обидвоє – також фігуранти численних розслідувань в Україні.

Інший бік цієї скандальної історії – релігійний. Кулініч роками був активно долучений до церковного життя України. І буквально «розривався» між УПЦ Московського патріархату, де активно допомагав Андрію Деркачу – ще одному одіозному випускнику Академії ФСБ, багатолітньому нардепу та поціновувачу московського патріарха Кирила (Гундяєва), та дивним неокультом під назвою «АллатРа». Про гібридний інструмент російської агресії у вигляді української філії РПЦ сказано вже багато, а ось в чому полягає доктрина й особливості міжнародного релігійного руху «АллатРа», яку ще називають «сектою русского міра», розбирався «Главком».

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Багато вивісок та красиві гасла

Головна інтернет-сторінка руху «АллатРа» переконує: «Міжнародний громадський рух «АллатРа» – це об'єднання ініціативних, чесних та доброзичливих людей із понад 180 країн світу, які прагнуть застосувати свої найкращі якості на благо суспільства. Це новий формат взаємин незалежно від національностей, професій, соціального статусу, релігійних та політичних поглядів… Сьогодні учасниками руху реалізується величезна кількість масштабних проєктів у різних сферах. Над ними працюють найкращі у світі фахівці-волонтери різних професій, яким небайдуже майбутнє нашої цивілізації та які реалізовують свій професійний та творчий потенціал на благо всього людства».

Далі йдеться про стратегічні завдання руху: спонукання людей до участі у житті суспільства, формування умов для розкриття творчого потенціалу, спільна для світового соціуму діяльність. Зрештою, головне гасло «АллатРа» не менш позитивне – «Добро в дії!». Отже, все чинно-благородно, і єдиним приводом для підозр у цій нейтральній саморекламі є хіба що пасажі на кшталт «формування творчого суспільства, вільного від системи споживчих шаблонів». А це притаманно борцям зі всілякими «вселенськими змовами» та іншим конспірологам.

Головне гасло «АллатРа» дуже позитивне – «Добро в дії!» Фото з відкритих джерел

Тим часом Український центр аналітики та безпеки, головою наглядової ради якого є ексголова СБУ Василь Грицак, ще у лютому 2021 року стверджував, що «АллатРа» треба заборонити як інформаційний проєкт Кремля, котрий просуває відверто проросійські наративи (про що докладно йтиметься нижче).

Ще одна цікава деталь: хоча цей «міжнародний громадський рух» зареєстрований в Мін’юсті у липні 2014 року, фактично почав він свою діяльність на зорі президентства Януковича – у 2010-2011 рр.

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Засновниками руху виступають однойменне ТОВ «АллатРа» колишньої мешканки Макіївки Донецької області Галини Яблочкіної та громадська організація «Міжнародна організація «Лагода» (тут засновниками є три тезки – Андрій Семочко (рідний брат колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка), Андрій Михальчук та Андрій Ковтунов). Обидві структури прописані в самому центрі Києва: перша – на вулиці Круглоуніверситетській, друга – на Печерському узвозі. Останнім часом більше розкручується структура «Благотворче суспільство» (власником сайту цієї організації є «Міжнародний громадський рух «АллатРа»). І під такою «благотворчою» вивіскою тепер частіше просуваються наративи руху «АллатРа», дещо дискредитованого через прискіпливу увагу й остракізм з боку українських ЗМІ.

Хто головний «пророк»

Аналітики проаналізували понад 70 різноманітних інформаційних ресурсів «АллатРа». Це не лише «АллатРа-ТВ» та ще кілька каналів в YouTube, а й безліч сторінок різних представництв руху в соцмережах. І скрізь головною публічною особою виступає Ігор Данілов. Це – колишній шахтар, знову ж таки з Макіївки, а нині – «доктор мануальної практики, академік, професор вертеброревітології» із власною «клінікою» у Києві на печерських пагорбах. Подейкують, що Данілов – дійсно талановитий костоправ, який, за повідомленнями ЗМІ, весною 2022-го втік з України до Словаччині, де постійно проживає у тамтешньому курортному містечку Дольний Кубін. Там же, у Словаччині, зараз ніби також перебувають згадані вище засновники «Міжнародної організації «Лагода» Михальчук та Ковтунов.

До речі, жодного підтвердження присвоєння вчених звань «професора» або «академіка» Данилову немає. Як і немає доказів здобуття ним хоча б якоїсь фахової медичної освіти. Однак вражає не це, а те, як Данілова іменують на ресурсах «АллатРа». Для послідовників цього руху він – «надзвичайна духовна істота та пророк». Одночасно і «ангел в тілі», і «реінкарнація» преподобного Агапіта Печерського (для православних вірян), «Машиах» (очікуваний месія в іудаїзмі), «Рігден Джапо» (згідно з тибетськими легендами – «цар Шамбали, за якого має відбутися битва воїнів добра проти сил зла»), «Майтрея» (очікуваний у майбутньому «вчитель людства» в буддизмі) і навіть «імам Махді» («месія» в ісламі). Тобто універсальний «пророк» на будь-який смак для віруючих усіх релігій.

Причому аналіз того, що лунає як на інформаційних ресурсах руху «АллатРа», так і на майданчиках «Благотворчого суспільства» свідчить здебільшого про деструктивну діяльність секти з ознаками синкретичного культу, апокаліптизму (зараз кінець світу «аллатранцями» призначений на 2036 рік, останній раз його було перенесено з 12.12.2024), пропаганди псевдонауки й теорії змови на теми інопланетян та таємного «світового уряду». Така собі гримуча суміш з усього, що хотіла би почути широка публіка без критичного мислення.

З чого все пішло

А розпочалося все з появи однієї суто художньої книги «АллатРа», де концептуально жіночий початок давньоарабської богині неба і дощу Аллат поєднувався з чоловічим початком давньоєгипетського бога Сонця Ра. Книга вийшла під авторством декого Анастасії Нових. Судячи з усього, це – псевдонім вищезгаданої засновниці ТОВ «АллатРа» Галини Яблочкіної родом з Макіївки, котра досі уникає будь-якої публічності. І це дуже ускладнює будь-які журналістські пошуки, хоча приклади таких розслідувань щодо пані Яблочкіної все ж таки є.

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Одне з небагатьох фото засновниці ТОВ «АллатРа» Галини Яблочкіної, яку вважають головним ідеологом та автором псевдорелігійного катехізису секти Фото: vilneslovo.com

Втім, повернемося до того, що поодинокі прихильники світогляду вигаданої персони Нових вирішили об’єднуватися та влаштовувати між собою не стільки диспути, скільки регулярні ранкові та вечірні медитації, іноді навіть просто по телефону. Так би все це й далі залишалося на маргінесі, однак десь на початку 2010-х практично невідома нікому секта фанатів одного літературного героя отримала масштабний імпульс для розвитку. Тобто, скоріш за все, було отримане серйозне зовнішнє фінансування, а розробкою окремих концепцій секти зайнялися, за деякою інформацією, у Російській академії суспільних наук.

Тож сектантський катехізис став видаватися великими накладами. Звісно, основним джерелом ідеології секти була і є книга «АллатРа», подана у формі розмов Анастасії Нових із ще одним вигаданим персонажем на ім'я Рігден, де активно використовуються переважно містичні й надприродні образи. Другим за значенням виданням є «Сенсей. Споконвічний Шамбали» в чотирьох книгах. Тут вже розповідається про лікаря-вертеброревитолога (він нібито вилікував Анастасію від раку), філософа та керівника секції східних єдиноборств на ім’я Сенсей, під яким легко вгадується головне обличчя «аллатранців» – вищезгаданий «пророк» секти Ігор Данілов.

Станом на зараз, крім, власне, «АллатРа» та «Сенсея», опубліковані масовими тиражами наступні книги під авторством Анастасії Нових:

«Споконвічна Фізика «АллатРа»;

«Птахи і камінь. Споконвічний Шамбали»;

«Езоосмос. Споконвічний Шамбали»;

«Перехрестя. Споконвічний Шамбали»;

«Духовні практики і медитації»;

«Передбачення майбутнього і правда про минуле і сьогодення»;

«Свідомість та особистість. Від завідомо мертвого до вічно Живого»;

«Перехрестя»;

«Єдине зерно».

І до чого тут Путін?

Ще у 2016 році видання «Дзеркало тижня» звернуло увагу на феномен книги «АллатРа», котра отримала тоді добре фінансовану рекламну кампанію у великих містах. З фасадів будинків, білбордів, сітілайтів, оголошень у громадському транспорті українцям нав’язливо розповідали про «книгу, яка змінює світ».

Ще зовсім недавно головна книга руху «АллатРа» мала потужну рекламну кампанію в усіх великих містах України Фото з відкритих джерел

У тому журналістському розслідуванні були чи не вперше виявлені чіткі проросійські наративи у творах авторства Анастасії Нових, починаючи від ностальгії за «старими добрими радянськими часами» та закінчуючи пасажами про управління всім світом «таємним урядом». І, що найприкметніше, злим «архонтам» протистоїть лише «слов’янській месія Номо», вигаданий опис життя якого дивним чином збігається з реальною біографією… Володимира Путіна. Рік – в рік, подекуди навіть місяць – в місяць. Як сказав би один з топових пропагандистів «русского міра»: «Совпадение? Не думаю».

У книгах секти злим «архонтам» протистоїть «слов’янській месія Номо», вигаданий опис життя якого дивним чином збігається з реальною біографією… Путіна Фото з відкритих джерел

Ідеолог секти «АллатРа» вихваляє «месію Номо» у своїх фоліантах та викриває всю ницість колективного Заходу, а її паства галасує про це на всіх доступних медіамайданчиках. Щоб уявити, як це відбувається, варто процитувати кілька фрагментів, аби зрозуміти весь сектантський апофеоз.

Твір «Пророцтва майбутнього і правда про минуле» є справжньою збіркою кліше російської пропаганди щодо цивілізованого демократичного світу: «Світом керує таємний світовий уряд – архонти. Це світове зло. Архонти створили історію, встановили існуючий світовий лад, керують народами, впровадили релігії, поширюють хвороби. А зараз архонти готують третю світову війну. ООН та Ліга Націй відповідають інтересам архонтів, а НАТО – їхній «хлист» (батіг)… Слов'янський менталітет – ось, що найстрашніше для архонтів. Навряд чи буде жарт, якщо слов'янська щедрість душі торкнеться умів інших народів, по-справжньому пробудить їхні душі».

Анастасія Нових у книзі «Перехрестя» зазначає: «Номо – лише важлива ланка в ланцюжку можливих подій, які згодом торкнуться все людство в цілому. Грубо кажучи, Номо – непрямий суб'єкт. Але його присутність на світовій політичній арені може позитивно вплинути на вирішення глобальної проблеми, яка найближчим часом охопить усе людство. Ця проблема – виживання цивілізації».

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«Аллатранська» користь для ФСБ

Усім тепер добре відомо, що релігійний напрямок є ключовим гібридним інструментом російської агресії. Більше того, маніпулювання з почуттями віріян стало своєрідною візитівкою ФСБ ще з часів радянського КДБ – доведено РПЦ та їхньою українською філією, яка весь час повномасштабної війни Росії проти України мовчить, ніби в рот води набрала. І в цьому випадку «соціальним інженерам» з Луб’янки байдуже, що традиційне православ’я та відверто окультна секта тоталітарного ґатунку – речі, на перший погляд, непоєднані. Саме тому згаданий на початку підозрюваний у зраді Олег Кулініч опікувався і «АллатРа», і УПЦ МП.

Магістральним завданням ворожої спецслужби є, по суті, додати в українське суспільство якомога більше розколів, сумнівів та всіляких зрад (чого тільки варта участь в передачах «АллатРа-ТВ» першого президента Леоніда Кравчука або впливової «слуги народу» Ірини Верещук). Одним словом, деструктив і ще раз деструктив, який апріорі послаблює українців в їхньому намірі гуртом опиратися завойовницьким планам Путіна. Ну і, звичайно, ФСБ дуже корисно «записати на підкорку» максимальній кількості наших громадян вигідні країні-агресору наративи. А зробити це набагато простіше з фанатами «АллатРа», які вірять абсолютним нісенітницям на зразок встановлення контакту в прямому етері із «представницею високорозвинутої інопланетної раси ануннаків».

ФСБ дуже просто працювати з фанатами «АллатРа»: вони ж бо вірять навіть у встановлення контакту в прямому етері із «представницею високорозвинутої інопланетної раси» Фото: скрін відео

Аналогічно працює ФСБ через «АллатРа» із примітивною аудиторією всього світу з прицілом на російськомовну публіку та на слов’янські країни. Зараз, схоже, особливий наголос чомусь робиться на Словаччині, куди перебралася з України вся верхівка секти. І скрізь таким чином російська спецслужба вішає свою конспірологічну локшину на вуха позбавлених критичного мислення тамтешніх мешканців. Тут тобі і антиваксери, і борці із «світовим урядом» та «суспільством споживацтва», і, на закуску, сам Путін в образі «месії Номо».

Що ж стосується самої Росії та повністю залежної від неї Білорусі, то там «аллатранці» особливо активні. Але сектанти працюють розповсюджувачами «страшилок» і виконують ролі цапів-відбувайлів: час від часу їх показово заганяють по норах та ж сама ФСБ та інші силовики, щоб іншим збиратися більше трьох не кортіло. Тим часом, місцева пропаганда називає рух «АллатРа» антиросійським та приписує йому фінансування з боку… Києва та західних спецслужб лише на тій підставі, що батьківщиною цього неокульту дійсно є Україна. Тобто з якого боку не поглянь – суцільна «аллатранська» користь.

Олег Поліщук, для «Главкома»