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Чому Путін маніпулює темою переговорів перед контрнаступом ЗСУ: роз’яснення аналітиків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чому Путін маніпулює темою переговорів перед контрнаступом ЗСУ: роз’яснення аналітиків
Керівник Кремля звинуватив Україну в початку широкомасштабного контрнаступу, нібито, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню
фото з відкритих джерел

Путін, ймовірно, використовує обговорення контрнаступу ЗСУ, щоб «спростувати повідомлення про успіхи України на полі бою»

Російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорного процесу з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ, хоча окупаційний контингент Росармії продовжує свої штурми та атаки на Донбасі. Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

Керівник Кремля на пресконференції на саміті «Росія – Африка» 29 липня звинуватив Україну в початку широкомасштабного контрнаступу, нібито, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню, поки її окупаційний військовий контингент намагається відбитися від атак ЗСУ.

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські офіційні особи раніше використовували згадку про переговори як «зброю», щоб звинуватити Україну в тому, що вона є «стороною, яка не бажає розпочинати переговори».

Як вважають експерти, Путін, ймовірно, використовує обговорення контрнаступу ЗСУ, щоб «спростувати повідомлення про успіхи України на полі бою, і звинуватити Україну в відсутності інтересу в потенційному переговорному процесі».

Також аналітики звертають увагу, що війська РФ проводили свої атаки, зокрема в Луганській та Донецькій областях, майже безперервно з того часу, як ЗСУ розпочали контрнаступальні дії. При цьому Путін про це, природньо, не згадав.

До слова, раніше повідомлялося, що у Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо мирного плану Зеленського.

Теги: росія Україна війна переговори контрнаступ

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