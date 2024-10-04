Росія атакувала Кіровоградщину: є поранений, пошкоджено адмінбудівлю

У Голованівському районі безпілотники пошкодили адмінбудівлю

4 жовтня окупанти атакували безпілотниками Кіровоградщину. Внаслідок чого поранено працівника адміністративної будівлі одного з підприємств. Про це повідомляє очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«В Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств. Легкі травми отримав працівник підприємства. Відповідні служби працюють», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі Київ знову став мішенню для ворожих дронів-камікадзе. Під час масованої атаки один із безпілотників було збито силами протиповітряної оборони, але його уламки спричинили пожежу у житловому будинку в Дарницькому районі.

Також на Донеччині російські загарбники продовжують наступ, досягнувши певних успіхів південніше Сіверська та східніше і південно-східніше Покровська.