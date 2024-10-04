Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Кіровоградщину: є поранений, пошкоджено адмінбудівлю

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Кіровоградщину: є поранений, пошкоджено адмінбудівлю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Голованівському районі безпілотники пошкодили адмінбудівлю

4 жовтня окупанти атакували безпілотниками Кіровоградщину. Внаслідок чого поранено працівника адміністративної будівлі одного з підприємств. Про це повідомляє очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«В Голованівському районі пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств. Легкі травми отримав працівник підприємства. Відповідні служби працюють», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі Київ знову став мішенню для ворожих дронів-камікадзе. Під час масованої атаки один із безпілотників було збито силами протиповітряної оборони, але його уламки спричинили пожежу у житловому будинку в Дарницькому районі.

Також на Донеччині російські загарбники продовжують наступ, досягнувши певних успіхів південніше Сіверська та східніше і південно-східніше Покровська.

Читайте також:

Теги: Кіровоградщина війна безпілотник поранення інфраструктура Україна росія росіяни окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Василь Ілюк був старшим стрільцем-оператором стрілецького відділення Стрийського батальйону ТрО
Найбільше у світі любив свою свою родину та рідне село. Згадаймо Василя Ілюка
2 жовтня, 09:00
Понівечений обстрілами Вугледар
Бої за Вугледар: британська розвідка дала прогноз на наступний тиждень
25 вересня, 12:34
Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували будинки, де «Хезболла» розмістила «ракети, безпілотники і реактивні снаряди»
Ізраїль посилює удари по «Хезболлі»: близько 300 загиблих та 1 тис. поранених
23 вересня, 18:14
У Росії заморозили два проєкти «Новатек»
Російська компанія «Новатек» згортає свої найперспективніші газові проєкти: названо причину
23 вересня, 17:36
Росіяни прагнуть очистити Україну від українців, вважає Портников
Не території. Портников назвав завдання Кремля в Україні
22 вересня, 15:25
Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України
Росія готує удари по критичних об’єктах ядерної енергетики: МЗС попередило про небезпеку
21 вересня, 15:43
Зеленський уперше порушив питання про наступ на території РФ на початку 2024 року
Politico: Залужний виступав проти операції ЗСУ на Курщині
17 вересня, 14:27
Сили оборони України продовжують проводити як оборонні, так і наступальні дії
Міноборони повідомило, скільки Україна за рік знищила військових об'єктів РФ
11 вересня, 21:53
У 18 років Іван Сухацький добровольцем став на захист України
Чернігівщина втратила 20-річного захисника. Згадаймо Івана Сухацького
8 вересня, 09:00

Події в Україні

В Енергодарі підірвано колаборанта, який займав керівну посаду на ЗАЕС (відео)
В Енергодарі підірвано колаборанта, який займав керівну посаду на ЗАЕС (відео)
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
Росія атакувала Кіровоградщину: є поранений, пошкоджено адмінбудівлю
Росія атакувала Кіровоградщину: є поранений, пошкоджено адмінбудівлю
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала пів години
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала пів години
Фотографи показали знищений росіянами Вовчанськ
Фотографи показали знищений росіянами Вовчанськ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
29K
«Промислові кошмари» Європи стають реальністю – Bloomberg
15K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
5143
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4643
День учителя в Україні 2024: щирі побажання у прозі, яскраві листівки та вірші
4238
Облаштовує житло, розважається з дітьми: як живе нардеп Дмитрук у Лондоні

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua