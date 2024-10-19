США готові запросити Україну в НАТО – Le Monde

Крок Сполучених Штатів може призвести до зміни позиції Німеччини

Президенти США Джо Байден, Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр Великої Британії Кір Стармер розійшлися у думках щодо ідеї запрошення України до НАТО. Як пише Le Monde, чотири лідери прагнуть передусім скоординувати відповіді на план перемоги, який Володимир Зеленський представив їм останніми тижнями. На думку українського президента, мета полягає в тому, щоб дозволити його країні змінити баланс сил із Росією та розпочати переговори про припинення бойових дій до 2025 року.

Утім, український лідер представляє план перемоги на тлі російського просування на сході України. Пункти плану викликають серйозні розбіжності між Вашингтоном, Парижем, Лондоном та Берліном.

«Це амбітний план, що стосується складних питань, з яких немає спонтанного збігу думок», – прокоментував один із західних дипломатів, знайомий з обговореннями.

Наразі США та Німеччина блокують будь-які перспективи України щодо вступу в НАТО, але Франція та Велика Британія виступають швидше за.

Водночас, за даними деяких джерел видання, американці вже не мають принципових заперечень проти простого запрошення. Як повідомило європейське дипломатичне джерело:

«Якщо Камала Гарріс буде обрана (президентом США на виборах у листопаді – ред.), то цілком можливо, що Байден зможе рухатись у цьому напрямі протягом перехідного періоду. Якщо ж це буде Трамп, то аргументація втрачає чинність, і найменша ініціатива Байдена ризикує погіршити ситуацію».

Найоптимістичніші співрозмовники видання вважають, що крок Сполучених Штатів може призвести до зміни позиції Німеччини. Наразі чотири лідери не можуть приймати рішення, адже до альянсу входять 32 країни. Туреччина та Угорщина, ймовірно, виступатимуть проти вступу України в НАТО.

Раніше міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради пункти плану перемоги.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського та в черговий раз закликав Україну сісти за стіл переговорів із Росією.

Варто нагадати, що лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска це не є несподіванкою, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО.