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Завершення війни в Україні: Швейцарія зробила неочікувану заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Завершення війни в Україні: Швейцарія зробила неочікувану заяву
Швейцарія була єдиною західною країною, яку запросили на організоване Китаєм та Бразилією обговорення «мирної ініціативи»
фото з відкритих джерел

Швейцарія вирішила підтримати китайсько-бразильську «мирну ініціативу», тому що вона передбачає припинення вогню

Речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що його країна підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, навіть попри те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та не згадується підтримка територіальної цілісності України. Про це пише Blick.

За словами Бідо, Швейцарія вирішила підтримати китайсько-бразильську «мирну ініціативу», тому що вона передбачає припинення вогню та розв'язання конфлікту дипломатичним шляхом, а також є альтернативою «войовничим промовам» України та РФ, які пролунали в ООН.

Водночас представник МЗС Швейцарії підкреслив, що будь-які мирні ініціативи щодо завершення війни в Україні повинні посилатися на Статут ООН, зазначивши, що таку саму думку висловив і голова МЗС Китаю Ван Ї під час своєї промови в Радбезі ООН.

Швейцарія була єдиною західною країною, яку напередодні, 27 вересня, запросили на організоване Китаєм та Бразилією обговорення «мирної ініціативи» на полях Генасамблеї ООН.

Видання зазначає, що однією з причин, через яку США та Європа не підтримали китайсько-бразильську ініціативу, була саме відсутність посилання у документі на Статут  ООН, що розцінили як підтримку кремлівської стратегії.

Бідо також зазначив, що Швейцарія здатна привести Південь та Північ до діалогу, тому що підтримує шлях до миру, що ґрунтується на конкретних пропозиціях.

Нагадаємо, Китай разом із країнами Глобального Півдня створив платформу «Друзів миру», яка займатиметься «політичним врегулюванням українського питання». 

До слова, Угорщина доєднається до платформи «Друзі миру», яку організовують Китай та Бразилія. Мета ініціативи полягає у тому, щоб терміново розпочати мирні переговори для припинення війни в Україні. 

Також президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту.

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Теги: Швейцарія Європа статут

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