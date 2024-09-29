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Нема логіки: МЗС України дорікнуло Швейцарії за підтримку «мирного плану» Китаю

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Нема логіки: МЗС України дорікнуло Швейцарії за підтримку «мирного плану» Китаю
МЗС України дорікнуло Швейцарії
фото з відкритих джерел

МЗС України здивоване заявою Швейцарії про підтримку пропозиції Китаю щодо миру 

МЗС України висловило подив щодо рішення Швейцарії підтримати так званий «мирний план» Китаю та Бразилії, наголошуючи на відсутності логіки в цьому кроці. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

Українська сторона підкреслює, що всі ініціативи щодо врегулювання війни повинні базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України. МЗС також наголосило, що будь-які плани, які не враховують цей аспект, є лише ілюзією діалогу, що грає на руку агресору. Ідея мирних ініціатив, що не визнають факту російської агресії, для України неприйнятна​.

«Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення», – заявили в МЗС і нагадали, що саме у Швейцарії відбувся перший Глобальний Саміт миру, на якому просувалася українська Формула миру.

«Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на Статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною», – йдеться у заяві МЗС.

Китай, який у 2023 році представив свій мирний план для війни в Україні, прагне залучити міжнародну підтримку через консенсус із Бразилією. Однак цей план отримав обмежену підтримку, оскільки він не містить конкретних гарантій щодо відновлення територіальної цілісності України. Швейцарія ж наголосила на важливості дотримання Статуту ООН у таких мирних процесах, але її рішення приєднатися до цієї ініціативи було сприйняте в Україні критично​.

Україна і Швейцарія мають загалом стабільні дипломатичні відносини, але ця ситуація створює напруженість між двома країнами. Швейцарія вже приймала перший Саміт миру у 2024 році, але цього разу її рішення щодо китайсько-бразильського консенсусу викликало обурення в Києві.

Нагадаємо, що речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що його країна підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, навіть попри те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та не згадується підтримка територіальної цілісності України.

Раніше стало відомо, що експертна робоча група з питань безпеки, яку створило Міністерство оборони Швейцарії, рекомендувала уряду розглянути можливість зміни політики нейтралітету на користь поглибленого військового співробітництва з НАТО та Європейським Союзом.

До слова, 24 вересня швейцарський уряд визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.

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Теги: Швейцарія саміт статут війна МЗС Китай

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