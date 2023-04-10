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США майже не слідкували за санкціями проти РФ до повномасштабного вторгнення: дослідження

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США майже не слідкували за санкціями проти РФ до повномасштабного вторгнення: дослідження
Мін'юст США за президентства Барака Обами й Дональда Трампа не надавав пріоритету переслідуванню порушників санкцій
фото: Reuters

Журналісти виявили 14 кримінальних справ із січня 2014 до лютого 2022 року, причому деякі з них мали в кращому випадку лише дотичне відношення до України

Міністерство юстиції США розслідувало дуже мало справ щодо порушення санкцій, запроваджених проти Росії з 2014 року, і зайняло жорсткішу позицію в цьому питанні лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Про це пише Politico.

Видання проаналізувало застосування мін'юстом санкцій, експортного контролю та інших обмежень, які спрямовані проти Росії за майже десятирічну війну проти України. Дослідження охопило сотні сторінок судових записів та інших матеріалів, а також розмови з десятком колишніх американських чиновників.

Як ідеться в дослідженні, Білий дім із 2014 року запровадив кілька раундів санкцій проти Росії через її агресію проти України.

Мін'юст за часів президентства Барака Обами й Дональда Трампа не надавав пріоритету переслідуванню порушників санкцій, пов'язаних із військовим вторгненням. Відомство порушило відносно невелику кількість справ до ескалації війни Путіним у 2022 році.

Politico виявило 14 кримінальних справ із січня 2014 року до лютого 2022 року. Однак деякі з них мали в кращому випадку лише дотичне відношення до України й могли не стосуватися війни.

За місяці, що минули після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, кількість таких переслідувань у США різко зросла. Прокурори порушили щонайменше 18 справ із обвинувальними висновками або звинуваченнями щодо щонайменше 39 осіб. Однак, судячи з документів, ці справи часто ґрунтуються на ймовірних проступках підозрюваних, скоєних за кілька років до цього, що означає, що потенційно їх могли притягнути до відповідальності раніше.

Видання пише, що Вашингтон і Захід загалом занадто довго були поблажливими до Росії, особливо коли йшлося про Україну.

Водночас захисники мін'юсту США відкидають ідею про те, що судові переслідування могли б перешкодити довгостроковому прагненню диктатора Володимира Путіна приєднати Україну до Росії.

Також колишні американські прокурори кажуть, що їм заважала відсутність співпраці з боку інших країн, навіть таких союзників, як Велика Британія, коли вони хотіли переслідувати порушників санкцій. 

Теги: США росія санкції

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