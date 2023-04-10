США майже не слідкували за санкціями проти РФ до повномасштабного вторгнення: дослідження

Журналісти виявили 14 кримінальних справ із січня 2014 до лютого 2022 року, причому деякі з них мали в кращому випадку лише дотичне відношення до України

Міністерство юстиції США розслідувало дуже мало справ щодо порушення санкцій, запроваджених проти Росії з 2014 року, і зайняло жорсткішу позицію в цьому питанні лише після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Про це пише Politico.

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Видання проаналізувало застосування мін'юстом санкцій, експортного контролю та інших обмежень, які спрямовані проти Росії за майже десятирічну війну проти України. Дослідження охопило сотні сторінок судових записів та інших матеріалів, а також розмови з десятком колишніх американських чиновників.

Як ідеться в дослідженні, Білий дім із 2014 року запровадив кілька раундів санкцій проти Росії через її агресію проти України.

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Мін'юст за часів президентства Барака Обами й Дональда Трампа не надавав пріоритету переслідуванню порушників санкцій, пов'язаних із військовим вторгненням. Відомство порушило відносно невелику кількість справ до ескалації війни Путіним у 2022 році.

Politico виявило 14 кримінальних справ із січня 2014 року до лютого 2022 року. Однак деякі з них мали в кращому випадку лише дотичне відношення до України й могли не стосуватися війни.

За місяці, що минули після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, кількість таких переслідувань у США різко зросла. Прокурори порушили щонайменше 18 справ із обвинувальними висновками або звинуваченнями щодо щонайменше 39 осіб. Однак, судячи з документів, ці справи часто ґрунтуються на ймовірних проступках підозрюваних, скоєних за кілька років до цього, що означає, що потенційно їх могли притягнути до відповідальності раніше.

Видання пише, що Вашингтон і Захід загалом занадто довго були поблажливими до Росії, особливо коли йшлося про Україну.

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Водночас захисники мін'юсту США відкидають ідею про те, що судові переслідування могли б перешкодити довгостроковому прагненню диктатора Володимира Путіна приєднати Україну до Росії.

Також колишні американські прокурори кажуть, що їм заважала відсутність співпраці з боку інших країн, навіть таких союзників, як Велика Британія, коли вони хотіли переслідувати порушників санкцій.