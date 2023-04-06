Держдума анонсувала «воскресіння» Жириновського (відео)

Проєкт передбачає створення нейромережі, яка б змогла «змоделювати позицію, яку зайняв би Жириновський

У Росії хочуть створити нейромережу, яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінку одіозного політика, який ненавидів Україну та помер 6 квітня 2022 року, Володимира Жириновського. Про це заявив нинішній керівник Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР) Леонід Слуцький, передають росЗМІ.

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За словами Слуцького, проєкт передбачає створення нейромережі, яка б змогла «змоделювати позицію, яку зайняв би геніальний політик, великий син Росії». Тобто Жириновський.

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Нагадаємо, кілька днів тому Слуцький заговорив про скасування мораторію на смертну кару в Росії. Сьогодні його ідею підтримав лідер фракції «Справедлива Росія – за правду» Сергій Миронов.

Раніше повідомлялося, що прихильники Жириновського просили зарахувати його до лику святих.