Держдума анонсувала «воскресіння» Жириновського (відео)
Проєкт передбачає створення нейромережі, яка б змогла «змоделювати позицію, яку зайняв би Жириновський
У Росії хочуть створити нейромережу, яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінку одіозного політика, який ненавидів Україну та помер 6 квітня 2022 року, Володимира Жириновського. Про це заявив нинішній керівник Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР) Леонід Слуцький, передають росЗМІ.
За словами Слуцького, проєкт передбачає створення нейромережі, яка б змогла «змоделювати позицію, яку зайняв би геніальний політик, великий син Росії». Тобто Жириновський.
Нагадаємо, кілька днів тому Слуцький заговорив про скасування мораторію на смертну кару в Росії. Сьогодні його ідею підтримав лідер фракції «Справедлива Росія – за правду» Сергій Миронов.
Раніше повідомлялося, що прихильники Жириновського просили зарахувати його до лику святих.
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