Поблизу Москви на території заводу, де виготовляють зенітні системи, впав саморобний дрон

На заводі виробляють системи ППО «Тор» та «С-400» та модернізують «С-300» та «Осу»

У Хімках поблизу Москви на території заводу «Факел» впав саморобний безпілотник із камерами. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Саме на цьому заводі виробляють системи ППО «Тор» та «С-400» та модернізують «С-300» та «Осу».

Зазначається, що дрон впав просто під ноги охоронцям на обході. Оскільки дрон був з камерою і міг передавати інформацію в режимі реального часу, шанси того, що він «побачив, що хотів», дуже великі.

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Попередньо дрон впав через глушилки зв'язку.

Нагадаємо, триває 407-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.