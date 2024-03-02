Німецькі винищувачі вперше перехопили літаки РФ біля Латвії (фото)

Два російські військові літаки були помічені поблизу територіальних вод Латвії

Німецькі винищувачі Eurofighter вилетіли з військової бази «Ліелварде» у Латвії, щоб перехопити російські військові літаки поблизу територіальних вод країни. Про це повідомили Військово-повітряні сили Латвії у Facebook.

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Зазначається, що подія сталася у п’ятницю 1 березня.

Німецькі винищувачі перехопили російські літаки поблизу Латвії фото: Військово-повітряні сили Латвії/Facebook

Німецькі винищувачі перехопили російські літаки поблизу Латвії фото: Військово-повітряні сили Латвії/Facebook

«Це перший випадок, коли німецькі винищувачі Eurofighter з «Ліелварде» вирушили на таку місію», – зазначили латвійські захисники неба.

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Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс прокоментував інцидент у соцмережі Twitter (X).

Німецькі винищувачі перехопили російські літаки поблизу Латвії фото: Військово-повітряні сили Латвії/Facebook

«Патрулювання повітряного простору НАТО повністю працює і союзники можуть негайно реагувати. Сьогодні німецькі винищувачі Eurofighter вперше з авіабази вирушили на перехоплення двох російських військових літаків поблизу територіальних вод Латвії», – написав він.

Нагадаємо, що французькі винищувачі Mirage 2000-5 у четвер 29 лютого перехопили над Балтійським морем два російські Су-30М, а згодом – і Ан-72.

Раніше повідомлялося, що чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу. Зазначається, що це було перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі (Естонія), і воно «свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками».

Також у грудні розвідувальний лайнер Boeing P-8A Poseidon здійснив розвідувальний виліт над повітряним простором Чорного моря.