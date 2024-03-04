ЗСУ повернули кілька позицій у районі Табаївки: аналіз ISW

3 березня позиційні бої в районі Бахмута продовжилися, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося

Українські сили повернули кілька невстановлених позицій у районі Табаївки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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3 березня позиційні бої продовжились на лінії Куп'янськ-Кременна. Відомий російський військовий блогер заявив, що українські сили повернули кілька невстановлених позицій у районі Табаївки (на південний схід від Куп'янська).

Позиційні бої тривали під Синьківкою; на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки; на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки; південніше Кремінної в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

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3 березня позиційні бої в районі Бахмута продовжилися, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівського; на південь і на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки, Південного та Нью-Йорка.

3 березня позиційні бої під Авдіївкою продовжились, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів, Степового та Орлівки; на захід від Авдіївки біля Тоненького; на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

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Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лихового заявив, що оперативна обстановка в Бердичах, Орлівці та Тоненькому стабілізується, а українські сили відбивають російські атаки в цих населених пунктах.

За словами Лиховія, російські війська не захопили Бердичі, Орлівку чи Тоненьке, але досягли деяких локальних успіхів на Авдіївському напрямку.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська перекинули на Авдіївський напрямок кілька підрозділів Центрального угруповання військ РФ. Машовець заявив, що російське угруповання військ на південному заході України, ймовірно, що стосується Авдіївки через захід Донецької області, налічує близько 86 332 осіб особового складу.

3 березня позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька, хоча підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Перемоги та Новомихайлівки.

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Позиційні бої тривали в районі Роботиного на заході Запорізької області, але не призвели до будь-яких змін на лінії фронту на 3 березня.

Позиційні бої відбувалися в районі Роботиного та на захід від Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

3 березня позиційні бої в районі Кринків та Антонівського мосту на східному (лівобережжі) Херсонської області продовжилися. Росія завдає ударів по українським позиціям із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) ТГС.

Раніше повідомлялося, що наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське. Українські захисники тримають оборону в Богданівці та Іванівці.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 березня, окупаційні війська Росії дев'ять разів скинули хімічну зброю на позиції українських захисників. Майже всі випадки зафіксовано у Запорізькій області.

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