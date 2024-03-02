Литва попередила про нові обмеження для водіїв авто на російських номерах

За даними литовської митниці, на території Литви досі перебувають люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії

Окрім конфіскації машини, власникам загрожує штраф

Литві з 11 березня конфіскуватимуть машини на російських номерах. Уникнути цього можна, якщо змінити реєстраційний номер автомобіля на литовський або іншої країни Європейського Союзу до цього дня, або якщо вивезти авто з країни. Про це повідомила литовська митниця. Окрім конфіскації машини, власникам загрожує штраф.

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«За даними литовської митниці, на території Литви досі перебувають люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії. До 11 березня вони повинні або зареєструвати транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС. З 11 березня особи, які матимуть автомобілі з російськими номерами, будуть вважатися такими, що порушили положення законодавства, і притягуватимуться до відповідальності, передбаченої статтею 515 КУпАП, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що Литва імплементує Регламент Ради Європи № 833/2014, вимоги санкцій, зазначені в статті 3, які дозволяли до 2023 року 19 грудня реєструвати автомобілі, які в'їхали в Євросоюз. Проте вже з 11 березня 2024 року машини, зареєстровані в Росії, не можуть перебувати на території Литви або повинні пройти перереєстрацію до цього часу.

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Литовська митниця зробить виняток лише для тих громадян Росії, які прямують транзитом в Калінінградську область або з неї на транспортних засобах, зареєстрованих в Росії за спрощеним проїзним документом (СПД). Але цей переїзд не може тривати більше, ніж 24 години. Також під час транзиту транспортний засіб повинен супроводжувати його власник. Якщо власника в машині немає, транспортний засіб на територію Литви не пустять.

Раніше уряд Литви заборонив висадку і посадку пасажирів на прикордонних пунктах Кяна і Кібартай з російських поїздів, що прямують до Калінінграда.

Крім того, влада Литви пообіцяла скоротити видачу дозволів білоруським та литовським перевізникам, які виконують регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Також повідомлялося, що уряд Латвії продовжив обмеження на в’їзд на територію країни громадян Росії на рік, до 4 березня 2025 року.

До слова, Латвія має намір зміцнити свій кордон з Білоруссю та Росією, щоб перегородити можливі шляхи проникнення військ противника. Командувач Каспарс Пуданс зазначив, що крім посилення заходів щодо захисту кордону, буде використана вже наявна інфраструктура