Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Південна Корея спільно з США провели масштабні повітряні навчання

Діана Гасюк
glavcom.ua
Південна Корея спільно з США провели масштабні повітряні навчання
фото: Yonhap

Навчання стали відповіддю на артилерійські навчання армії КНДР 7 березня

Південнокорейські та американські військові провели спільні авіаційні навчання з відпрацюванням бойових стрільб по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap.

У п'ятиденних навчаннях було задіяно близько 40 літаків, у тому числі південнокорейські літаки F-35A, F-15K та F-4E, а також літаки A-10 та F-16 із 7-ї ВПС США.

Пілоти навчалися нанесення високоточних ударів по крилатих ракет умовного супротивника, що летять на малих висотах, за допомогою ракет «повітря-повітря», а також по артилерії великої дальності з використанням ракет «повітря-поверхня» та керованих бомб.

Зазначається, що навчання стали відповіддю на артилерійські навчання армії КНДР 7 березня. Повідомляється, що у бойовій стрілянині брали участь підрозділи, здатні завдати удару по Сеулу.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин проінспектував польову підготовку військ на великій військовій базі в західному регіоні країни та вкотре закликав підвищити готовність до війни. 

Нагадаємо, на початку лютого Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морські сили країни для «посилення підготовки до війни» й захисту морського суверенітету.

Заява була зроблена під час того, як Північна Корея нагнітає напруженість на Корейському півострові з початку цього року.

Читайте також: Кім Чен Ин готується окупувати Південну Корею
Теги: США навчання Північна Корея військові Південна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зброя для України допоможе Заходу та створить багато ризиків для Росії
Допомога Україні – чому це вигідно для всіх
22 лютого, 16:12
Зеленський детально поінформував сенаторів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони
Зеленський зустрівся з делегацією Сенату Конгресу США
23 лютого, 19:19
Ситуація на фронті є напруженою
NYT назвав п’ять напрямків фронту, де РФ намагається прорвати оборону
18 лютого, 20:28
З 1 вересня в школах країни-агресорки з'явиться урок «Основи безпеки та захисту Батьківщини»
Росія активніше готуватиме школярів до вбивств українців: що зміниться з нового навчального року
20 лютого, 09:42
Російська армія вже не вперше використовує цю речовину на фронті
Росіяни атакували позиції ЗСУ хімічною зброєю
3 березня, 15:42
Чеська компанія Czechoslovak Group хоче допомогти Україні наростити власне виробництво боєприпасів
Чеський виробник зброї готовий інвестувати «сотні мільйонів євро» в Україну
7 березня, 01:51
Маск запевняє, що грошей на передвиборчу кампанію нікому не дає
Маск відреагував на заяви щодо фінансування Трампа
7 березня, 01:20
Загоряння сталося в кімнаті на другому поверсі
У Казані горить вище танкове училище (відео)
7 березня, 12:13
Кім Чен Ин за штурвалом танку
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»
14 березня, 14:57

Соціум

Південна Корея спільно з США провели масштабні повітряні навчання
Південна Корея спільно з США провели масштабні повітряні навчання
Помер актор Олександр Ширвіндт – зірка фільму «Іронія долі»
Помер актор Олександр Ширвіндт – зірка фільму «Іронія долі»
У Самарській області дрони атакували два нафтопереробні заводи РФ (відео)
У Самарській області дрони атакували два нафтопереробні заводи РФ (відео)
«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч
«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч
У Білгородській області дрон врізався в авто: є постраждалі
У Білгородській області дрон врізався в авто: є постраждалі
Справа про виплати колишній порноакторці. Суд відклав слухання проти Трампа
Справа про виплати колишній порноакторці. Суд відклав слухання проти Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
21K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
16K
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки
8640
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
5658
В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)
4035
Ще одна країна ЄС готова ввести війська НАТО в Україну

Новини

Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Вчора, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
14 березня, 21:42

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua