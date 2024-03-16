Південна Корея спільно з США провели масштабні повітряні навчання

Навчання стали відповіддю на артилерійські навчання армії КНДР 7 березня

Південнокорейські та американські військові провели спільні авіаційні навчання з відпрацюванням бойових стрільб по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї. Про це повідомляє Yonhap.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У п'ятиденних навчаннях було задіяно близько 40 літаків, у тому числі південнокорейські літаки F-35A, F-15K та F-4E, а також літаки A-10 та F-16 із 7-ї ВПС США.

Пілоти навчалися нанесення високоточних ударів по крилатих ракет умовного супротивника, що летять на малих висотах, за допомогою ракет «повітря-повітря», а також по артилерії великої дальності з використанням ракет «повітря-поверхня» та керованих бомб.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що навчання стали відповіддю на артилерійські навчання армії КНДР 7 березня. Повідомляється, що у бойовій стрілянині брали участь підрозділи, здатні завдати удару по Сеулу.

Раніше повідомлялося, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин проінспектував польову підготовку військ на великій військовій базі в західному регіоні країни та вкотре закликав підвищити готовність до війни.

Нагадаємо, на початку лютого Кім Чен Ин закликав зміцнити військово-морські сили країни для «посилення підготовки до війни» й захисту морського суверенітету.

Заява була зроблена під час того, як Північна Корея нагнітає напруженість на Корейському півострові з початку цього року.