Заборона імпорту російського газу. Bloomberg повідомив про план ЄС

Імпорт газу до ЄС з Росії скоротився приблизно до 19% від загального обсягу закупівель газу торік

План поетапної відмови від російського газу матиме обмежений вплив на ціни та енергетичну безпеку

Європейський Союз пропонує до кінця 2027 року заборонити імпорт газу з Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Попри зусилля ЄС зменшити закупівлі в Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, відмовитися від імпорту дешевого російського газу було вкрай складно.

Минулого року імпорт з Росії скоротився до близько 19% від загального обсягу закупівель газу. До 2022 року ЄС імпортував 40% російського блакитного палива.

Нині ж Європейський Союз планує запропонувати заборонити імпорт російського газу як трубопроводами, так і у вигляді СПГ у межах цих довгострокових угод. Очікується, що така заборона набуде чинності до кінця 2027 року

Графік залежить від здатності ЄС отримувати альтернативні постачання газу зі США, Катару, Канади та Африки. Покупку із США обговорюють у межах торговельних переговорів з адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз» продовжить постачати газ для українців за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. Вартість буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

За даними Національного банку, частковий мораторій на підвищення комунальних тарифів буде скасований через проблеми в енергетиці. З 2026 року може відбутися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться. Однак складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування цих тарифів у наступних роках.

Як відомо, Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до 31 жовтня 2025 року.

Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію. «У нас немає дискусії щодо тарифів в уряді. Тобто, ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом», – зазначав Шмигаль.

До слова, ще на початку 2024 року в Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників. Насправді постачальник послуг не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача і таким чином втрачати клієнта. Проте клієнт має надати оплату за вже спожиту електроенергію.