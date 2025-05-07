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Китай і Росія відновлять переговори про газопровід «Сила Сибіру-2»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Китай і Росія відновлять переговори про газопровід «Сила Сибіру-2»
Сі Цзіньпін готовий зрушити з мертвої точки відкладений проєкту газопроводу
фото: «Газпром»

Пекін наполягає на прокладанні прямого маршруту, уникаючи шляху через Монголію

Глава Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін цього тижня відновлять перемовини про газопровід «Сила Сибіру-2». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агенство, Пекін готовий зрушити питання з мертвої точки. Економічна напруженість з обох боків може наблизити їх до компромісу, оскільки Росія перебуває під санкціями, а власні промислові та торговельні труднощі Китаю роблять дешевий газ привабливим.

Китай намагається встановити ціну, яка буде коливатися між внутрішньою ціною на газ у Росії та тією, яку він вже платить за газ по трубопроводу «Сила Сибіру», який почав постачати паливо у 2019 році

Пекін наполягає на прокладанні прямого маршруту, уникаючи шляху через Монголію. Перший газопровід з’єднує Росію та Китай безпосередньо, однак для другого проєкту раніше розглядалися й інші маршрути. Газопровід дозволив би Росії додатково постачати 50 млрд кубометрів газу на рік, а Китаю – можливість замінити дорожчий імпорт скрапленого природного газу.

Переговори про проєкт тривають уже багато років, причому Пекін утримується навіть від попередньої угоди. Декілька джерел Bloomberg заявили, що формального підписання угоди в ході візиту не очікується.

Нагадаємо, Європейський Союз пропонує до кінця 2027 року заборонити імпорт газу з Російської Федерації. Минулого року імпорт з Росії скоротився до близько 19% від загального обсягу закупівель газу. До 2022 року ЄС імпортував 40% російського блакитного палива.

Нині ж Європейський Союз планує запропонувати заборонити імпорт російського газу як трубопроводами, так і у вигляді СПГ у межах цих довгострокових угод. Очікується, що така заборона набуде чинності до кінця 2027 року.

Як відомо, у 2024 році глава Кремля не зміг домовитися з Сі Цзіньпіном щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» під час свого візиту до Пекіна.

У Китай Росія експортує газ трубопроводом «Сила Сибіру». У 2023 році обсяг експорту газопроводом досяг 22,7 млрд куб. м. «Газпром» очікував виходу «Сили Сибіру» на повну експортну потужність до 2025 року.

Також Росія пропонує Китаю побудувати газопровід «Сила Сибіру-2», яким газ із родовищ в Ямалі постачатиметься на китайський ринок. Протяжність трубопроводу становитиме 3550 км, у тому числі 950 км мають пройти через територію Монголії.

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Теги: росія газ Китай Сі Цзіньпін

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