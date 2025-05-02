Соратник Зеленського назвав головний недолік угоди про надра
Мережко: Поки від цієї угоди я бачу більше плюсів, принаймні, політичних
До процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії. Олександр Мережко, член партії «Слуга народу» та голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики у матеріалі «Главкома» «Подарунок для Трампа. Що не так з угодою про надра?» пояснив, чому згодом це може мати негативний ефект.
Так, Мережко наголошує, що Євросоюз – це спільний ринок, який базується на рівності та недискримінації.
«І рано чи пізно європейські компанії почнуть ставити питання: «Чому ви даєте преференції американцям, хоча наші країни надавали не меншу допомогу і хочуть мати не менші можливості?» – зауважив нардеп. Водночас він не виключає, що згодом цей фонд може трансформуватися у трикутник – Україна, США і Європа.
Та все ж, від цієї угоди депутат бачить більше плюсів, зокрема, політичних.
«Насамперед це – покращення відносин з Трампом, який буде сприймати Україну, скоріше, як країну, за яку в якомусь сенсі відповідає. Він буде психологічно більш схильний нас підтримувати. Ну, і американський капітал – це добре, бо це наші потенційні друзі, лобісти в Америці», – пояснив Мережко.
Голова комітету наголосив: аби угода почала працювати, треба спочатку припинити російську агресію та не допускати того, щоб Росія захоплювала більше територій, де знаходяться ті ж мінеральні ресурси.
Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував угоду між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.
Зазначимо, що Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.
«Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», – написала Юлія Свириденко.
Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.
Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.
Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.
Також ми писали, що угода між Україною та США про надра стосується 57 мінералів. Підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці, але чимало деталей будуть прописані у наступній, «технічній угоді».
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