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Соратник Зеленського назвав головний недолік угоди про надра

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Соратник Зеленського назвав головний недолік угоди про надра
Нардеп: Згодом цей фонд може трансформуватися у трикутник – Україна, США і Європа
фото: sluga-narodu.com

Мережко: Поки від цієї угоди я бачу більше плюсів, принаймні, політичних

До процесу розробки «угоди про надра» Україна та США не залучали європейські компанії. Олександр Мережко, член партії «Слуга народу» та голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики у матеріалі «Главкома» «Подарунок для Трампа. Що не так з угодою про надра?» пояснив, чому згодом це може мати негативний ефект.

Так, Мережко наголошує, що Євросоюз – це спільний ринок, який базується на рівності та недискримінації.

«І рано чи пізно європейські компанії почнуть ставити питання: «Чому ви даєте преференції американцям, хоча наші країни надавали не меншу допомогу і хочуть мати не менші можливості?» – зауважив нардеп. Водночас він не виключає, що згодом цей фонд може трансформуватися у трикутник – Україна, США і Європа.

Та все ж, від цієї угоди депутат бачить більше плюсів, зокрема, політичних.

«Насамперед це – покращення відносин з Трампом, який буде сприймати Україну, скоріше, як країну, за яку в якомусь сенсі відповідає. Він буде психологічно більш схильний нас підтримувати. Ну, і американський капітал – це добре, бо це наші потенційні друзі, лобісти в Америці», – пояснив Мережко.

Голова комітету наголосив: аби угода почала працювати, треба спочатку припинити російську агресію та не допускати того, щоб Росія захоплювала більше територій, де знаходяться ті ж мінеральні ресурси.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував угоду між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Зазначимо, що Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.

«Спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна», – написала Юлія Свириденко.

Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу.

Бессент дав зрозуміти, що мінеральна угода є чітким знаком політичної налаштованості Вашингтона на підтримку українського суверенітету.

Як зазначив Зеленський, укладання угоди є першим результатом його розмови з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані.

Також ми писали, що угода між Україною та США про надра стосується 57 мінералів. Підписаний у Вашингтоні документ встановлює політичні параметри співпраці, але чимало деталей будуть прописані у наступній, «технічній угоді».  

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Теги: США корисні копалини Олександр Мережко

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