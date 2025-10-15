Головна Світ Економіка
США закликали НАТО виділити додаткові кошти для озброєння України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Міністр оборони США закликав союзників НАТО збільшити постачання зброї Україні
фото: twitter.com/DefenceHQ

Піт Гегсет наголосив, що мир можливий лише за наявності сили, і закликав союзників інвестувати більше у програму PURL

 

Міністр оборони США Піт Гегсет закликав країни НАТО виділити більше коштів на закупівлю американської зброї для України. Його заява пролунала у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони Альянсу після звіту, який показав зниження військової підтримки Києва в липні та серпні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Гегсет наголосив, що мир досягається лише силою, а не словами. «Мир досягається, коли ви сильні. Не тоді, коли ви використовуєте сильні слова чи махаєте пальцями, а коли маєте сильні та реальні можливості, які поважають супротивники... Ми очікуємо сьогодні, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну, щоб довести цей конфлікт до мирного завершення», – заявив він. 

Програма PURL передбачає, що союзники США роблять добровільні внески, за які у США закуповується зброя для подальшої передачі Україні. За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, наразі загальна сума внесків досягла 2 млрд доларів, хоча президент Володимир Зеленський очікував, що до жовтня вона сягне 3 млрд.

Сьогодні свої внески пообіцяли надати Швеція, Естонія та Фінляндія. Водночас Іспанія, Італія, Франція та Велика Британія зазнали критики через небажання оголосити про свої внески.

Нагадаємо, що за новим механізмом Purl США та союзники вперше використовують кошти НАТО для закупівлі американської зброї для України. Дві перші поставки на суму $500 млн вже схвалені, а загальна сума залучених коштів перевищує $2 млрд, ще $1,5 млрд оголошено для майбутніх закупівель. Українська сторона запропонувала США придбати необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot.

США та НАТО працюють над створенням механізму постачання зброї Україні, який дозволить прискорити передачу озброєння за рахунок фінансування союзників. Українська сторона визначатиме пріоритетні види зброї, а поставки відбуватимуться траншами приблизно по $500 млн відповідно до Списку пріоритетних вимог України (PURL).

Теги: військова допомога НАТО США Піт Гегсет озброєння фінансування

