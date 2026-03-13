Кожна четверта компанія в РФ опинилася у збитках: деталі

Російський бізнес втратив понад $110 млрд за рік на тлі проблем в економіці

Фінансові показники російських компаній різко погіршилися на тлі економічних проблем у країні. За підсумками минулого року збитки зафіксувала майже кожна четверта компанія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Збитки російських компаній за минулий рік зросли на 7,5%. Загалом бізнес втратив 8,9 трлн рублів – це приблизно $110 млрд.

Про збитки повідомили 17 200 компаній. Це 27,1% від усіх підприємств у країні. Водночас 46 400 компаній отримали прибуток. Разом вони заробили 35,9 трлн рублів (близько $450 млрд), але це на 1,3% менше, ніж роком раніше.

Загальний фінансовий результат російського бізнесу, тобто прибуток мінус збитки – теж зменшився. За рік він скоротився на 3,9% і становив 27 трлн рублів (приблизно $330 млрд). Найгірша ситуація спостерігається в кількох важливих галузях економіки. Найбільше постраждали виробники автомобілів – їхній фінансовий результат впав на 79,7%.

Серйозні проблеми також у сфері вантажних перевезень. Там прибутки скоротилися на 77,4%. У виробників коксу прибутки зменшилися на 66,6%.

В енергетичному секторі теж зафіксували значне падіння. Компанії, які видобувають нафту і газ, втратили 63,9% прибутків. У виробників паперу фінансові показники знизилися на 61,5%.

Нагадаємо, що Росія змушена відкласти обов’язкову локалізацію виробництва оптоволокна щонайменше на два роки через зупинку єдиного профільного заводу в країні. У результаті Москва стала майже повністю залежною від постачання цієї сировини з Китаю.

До слова, на російському ринку зафіксували «тривожну» для місцевих підприємців тенденцію: громадяни Китаю все частіше стають засновниками нових компаній.