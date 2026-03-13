Ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати – Шмигаль

Шмигаль зазначив, що Україна продовжує імпортувати електроенергію

Енергосистема країни наразі працює збалансовано. У результаті в частині регіонів відключення взагалі відсутні, в інших регіонах – це одна або півтори черги. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує «Главком».

Віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що нині дефіцит електроенергії на піку споживання становить близько 1 ГВт.

Шмигаль зазначив, що наразі стабільну роботу енергосистеми забезпечують атомні, тепло- та гідроелектростанції.

«Атомні електростанції працюють, теплоелектростанції також працюють, гідроелектростанції працюють. Сонце продовжує давати більше, завдяки чому в непікові години системних обмежень взагалі немає по всій країні», – зазначив він.

Шмигаль додав, що Україна продовжує імпортувати електроенергію. Імпорт складає близько 12% від загального споживання на добу, завдяки чому можна краще утримувати ситуацію у години пікового навантаження.

Водночас міністр наголосив, що опалювальний сезон ще триває, а Росія продовжує намагатися знищити українську енергетичну інфраструктуру.

«Потрібно розуміти, що попри певне покращення ситуації, опалювальний сезон все ще триває і так само тривають постійні спроби ворога знищити нашу енергосистему. Ми готові до цих викликів зараз і будемо готові ще краще наступної зими», – підкреслив Шмигаль.

«Главком» писав, що 13 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії, а з 17:00 до 23:00 графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Нагадаємо, що загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.