Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади

Президент Куби Мігель Діас-Канель підтвердив, що кубинська влада розпочала переговори з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа після трьох місяців фактичної нафтової блокади острова. Про це повідомляє CNN, пише «Главком».

За словами Діаса-Канеля, переговори відбулися через міжнародні обставини та були спрямовані на визначення проблем у відносинах між двома країнами.

«Є міжнародні фактори, які сприяли цим переговорам. Метою контактів є визначення двосторонніх проблем, які потребують вирішення», – заявив він.

Кубинський президент уточнив, що переговори зі США вів разом із колишнім президентом країни Раулем Кастро та представниками Комуністичної партії. Водночас він не розкрив, хто саме представляв американську сторону.

У Білому домі підтвердили факт контактів. Один із представників адміністрації США заявив CNN: «Як заявив президент Трамп, ми ведемо переговори з Кубою, лідери якої повинні укласти угоду, яку, на його думку, буде дуже легко укласти».

За словами Діаса-Канеля, паливо не надходить до країни вже три місяці, що спричинило серйозні перебої з електропостачанням.

«Вплив блокади величезний. Він найжорстокіше проявляється в енергетичних питаннях», – сказав президент Куби. Він також заявив, що через дефіцит електроенергії в країні десятки тисяч людей очікують на операції, які не можуть бути проведені.

У січні президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку Куби. Після цього Вашингтон перекрив постачання венесуельської нафти на острів.

Це спричинило серйозну паливну кризу на Кубі, що призвело до перебоїв з електропостачанням, проблем із транспортом та погіршення економічної ситуації в країні.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде», а після повалення режиму він хоче зробити там намісником державного секретаря Марко Рубіо.