Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади

Іванна Гончар
фото: Bloomberg

Президент Куби Мігель Діас-Канель підтвердив, що кубинська влада розпочала переговори з представниками адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа після трьох місяців фактичної нафтової блокади острова. Про це повідомляє CNN, пише «Главком».

За словами Діаса-Канеля, переговори відбулися через міжнародні обставини та були спрямовані на визначення проблем у відносинах між двома країнами.

«Є міжнародні фактори, які сприяли цим переговорам. Метою контактів є визначення двосторонніх проблем, які потребують вирішення», – заявив він.

Кубинський президент уточнив, що переговори зі США вів разом із колишнім президентом країни Раулем Кастро та представниками Комуністичної партії. Водночас він не розкрив, хто саме представляв американську сторону.

У Білому домі підтвердили факт контактів. Один із представників адміністрації США заявив CNN: «Як заявив президент Трамп, ми ведемо переговори з Кубою, лідери якої повинні укласти угоду, яку, на його думку, буде дуже легко укласти».

За словами Діаса-Канеля, паливо не надходить до країни вже три місяці, що спричинило серйозні перебої з електропостачанням.

«Вплив блокади величезний. Він найжорстокіше проявляється в енергетичних питаннях», – сказав президент Куби. Він також заявив, що через дефіцит електроенергії в країні десятки тисяч людей очікують на операції, які не можуть бути проведені.

У січні президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через загрозу національній безпеці з боку Куби. Після цього Вашингтон перекрив постачання венесуельської нафти на острів.

Це спричинило серйозну паливну кризу на Кубі, що призвело до перебоїв з електропостачанням, проблем із транспортом та погіршення економічної ситуації в країні.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде», а після повалення режиму він хоче зробити там намісником державного секретаря Марко Рубіо. 

Читайте також:

Читайте також

Чоловік тримає фотографію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час мітингу пам'яті
Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP
7 березня, 22:06
Кремль активізував звинувачення США перед переговорами щодо України
Кремль підготував ґрунт для зриву переговорів з Україною
6 березня, 10:55
Рютте пояснив зв’язок операції проти Ірану з війною в Україні
Генсек НАТО розповів, як операція проти Ірану вплине на війну в Україні
5 березня, 03:50
Президент заявив, що Україна готова до тристоронньої зустрічі
Зеленський заявив про паузу в підготовці тристоронньої зустрічі з США
4 березня, 21:29
Американські сили завдають ударів по військових цілях Ірану
США заявили про суттєві втрати військово-морських сил Ірану
4 березня, 06:21
Трамп відкидає можливість переговорів з Іраном
«Справи йдуть дуже добре». Трамп заявив про удари по інших іранських лідерах
3 березня, 21:15
Дейн зіграв роль глави сім'ї Кала Джейкобса в популярному підлітковому серіалі HBO «Ейфорія»
Помер актор серіалу «Анатомія Грей» Ерік Дейн
20 лютого, 06:37
100-річна американка Рут Ґоув розповіла про наслідки довгого життя
У США зростає кількість довгожителів: фахівці прогнозують кризу в країні
20 лютого, 03:00
Влад Яма знову заговорив російською мовою в мережі
Влад Яма зізнався в коханні дружині російською мовою
19 лютого, 10:35

Економіка

Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади
Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади
Українська металургія втратила частину ринку: причина
Українська металургія втратила частину ринку: причина
Експорт нафти з РФ сповільнився попри послаблення санкцій США
Експорт нафти з РФ сповільнився попри послаблення санкцій США
Кожна четверта компанія в РФ опинилася у збитках: деталі
Кожна четверта компанія в РФ опинилася у збитках: деталі
Ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати – Шмигаль
Ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати – Шмигаль
Ціни на нафту зупинятись не збираються: аналітики дали невтішний прогноз
Ціни на нафту зупинятись не збираються: аналітики дали невтішний прогноз

Новини

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Сьогодні, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Сьогодні, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Сьогодні, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Сьогодні, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
