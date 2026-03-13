Експорт нафти з РФ сповільнився попри послаблення санкцій США

Єгор Голівець
фото: Reuters

Удари по інфраструктурі та негода зірвали графік поставок

Експорт російської нафти на початку березня скоротився через атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру та несприятливі погодні умови в Балтійському й Чорному морях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За інформацією агентства, атаки безпілотників на об’єкти нафтової інфраструктури в районі Чорного моря, а також шторми й крига в Балтійському морі суттєво вплинули на темпи поставок російської сировини на зовнішні ринки.

Згідно з даними аналітичної платформи LSEG, загальний експорт російської нафти у період з 1 до 12 березня скоротився приблизно на 14% порівняно з аналогічним періодом лютого. Обсяги поставок знизилися до приблизно 3,6 млн барелів на добу.

Водночас поставки нафти з російського Далекого Сходу за цей час, навпаки, зросли. За оцінками аналітиків, вони збільшилися приблизно на чверть і досягли близько 770 тисяч барелів на добу.

Особливо складна ситуація склалася в чорноморському порту Новоросійськ – одному з ключових центрів експорту російської нафти. За даними джерел Reuters, експорт і транзит нафти там відставали від графіка приблизно на десять днів.

Причинами стали як штормова погода, так і регулярні атаки безпілотників на інфраструктуру. Одна з таких атак на початку березня змусила операторів порту тимчасово зупинити завантаження танкерів. 

Після цього перевалку нафти вдалося відновити лише 6 березня. Однак темпи завантаження танкерів залишаються низькими, оскільки роботу порту регулярно зупиняють через штормові умови та загрозу нових атак.

Аналітики Reuters зазначають, що поєднання цих факторів може стримувати відновлення російського нафтового експорту навіть попри тимчасові кроки США щодо послаблення санкційного тиску.

Нагадаємо, що Росія витрачає ракети для систем протиповітряної оборони швидше, ніж може їх виробляти, тому змушена обирати, які стратегічні об’єкти захищати в першу чергу. Українські удари дедалі частіше спрямовані на об’єкти російського військово-промислового комплексу. Йдеться насамперед про заводи, які забезпечують російську армію зброєю та електронними компонентами.

