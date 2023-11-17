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Стало відомо, коли Євросоюз заборонить імпорт російських алмазів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли Євросоюз заборонить імпорт російських алмазів
Європейська комісія закликає до заборони на імпорт, купівлю та передачу алмазів, що прямують транзитом через Росію
фото з відкритих джерел

Заборона поширюватиметься на непромислові природні та синтетичні алмази та ювелірні вироби з діамантами з січня 2024 року

Європейська комісія пропонує заборонити імпорт російських алмазів та ювелірних виробів із діамантами з початку 2024 року в межах 12-го пакету санкцій, покликаного обмежити здатність Росії фінансувати вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція, що обговорюється сьогодні послами 27 урядів ЄС, також закликає до заборони на імпорт, купівлю та передачу алмазів, що прямують транзитом через Росію, а також російських алмазів, огранованих та відполірованих у третіх країнах, таких як Індія.

У пропозиції йдеться, що заборона поширюватиметься на непромислові природні та синтетичні алмази та ювелірні вироби з діамантами з січня 2024 року. Також поетапно запроваджуватиметься – з 1 березня по 1 вересня – заборона на імпорт російських алмазів при обробці в третіх країнах, у тому числі прикраси з російськими діамантами.

«Це поетапне запровадження непрямих заборон на імпорт враховує необхідність розгортання відповідного механізму відстеження, який забезпечує ефективні заходи правозастосування та мінімізує збої для учасників ринку», – йдеться у пропозиції, з якою ознайомилося агентство Reuters.

Нагадаємо, у проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.

До слова, Європейський Союз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей зброї, зокрема безпілотників, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України.

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Теги: Європейський союз Єврокомісія імпорт санкції росія

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