Атака на Одещину: влада повідомила про влучання

Попередньо постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано

У ніч на 3 листопада під час атаки РФ сили ППО знищили над Одещиною два дрони. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Наші сили ППО знищили два дрони Shahed-131/136», – зазначив Кіпер.

При цьому очільник ОВА наголосив, що є влучання по території інфраструктурного об'єкта.

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«На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано», – наголосив він.

Також у ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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За минулу добу загалом ворог завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.