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Атака на Одещину: влада повідомила про влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Одещину: влада повідомила про влучання
Сили ППО знищили два дрони
фото ілюстративне

Попередньо постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано

У ніч на 3 листопада під час атаки РФ сили ППО знищили над Одещиною два дрони. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Вночі російські терористи вчергове атакували Одещину. Наші сили ППО знищили два дрони Shahed-131/136», – зазначив Кіпер.

При цьому очільник ОВА наголосив, що є влучання по території інфраструктурного об'єкта.

«На жаль, є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано», – наголосив він.

Також у ніч на 3 листопада Росія вдарила по Харкову 10 безпілотниками Shahed. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження цивільних об'єктів. 

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. 

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За минулу добу загалом ворог завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: росія окупанти інфраструктура ворог Одещина

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