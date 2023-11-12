Два головні завдання для президента США Байдена

Стратегічна мета Байдена – розірвати «Вісь зла» Росія-Іран-Китай

Перед нинішнім президентом США Байденом стоять два завдання.

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Перед президентськими виборами, Байдену потрібно переконати Америку у своїй політичній перевазі над своїм особистим ворогом Трампом, але ще переконати свою Демократичну партію в перспективі своєї кандидатури.

Одне завдання важче за інше, але Байден хоче перемогти. Для цього йому потрібен або потужний соціально-економічний успіх усередині Америки або потужна міжнародна перемога над ворогами США та демократії.

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Стратегічна мета Байдена – розірвати «Вісь зла» Росія-Іран-Китай з огляду на те, що Іран найслабше місце цієї Осі, і зупинити війну в Україні та Ізраїлі до початку президентських виборів у США.

Це зробить його «миротворцем» та допоможе перемогти Трампа на президентських виборах. Інших швидких ресурсів перемоги у Байдена немає.