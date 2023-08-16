Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Стало відомо, на яку суму Чехія вже заморозила російських активів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, на яку суму Чехія вже заморозила російських активів
фото з відкритих джерел

Чеські правоохоронні органи проводять активну роботу щодо моніторингу інформації щодо громадян РФ, які підпадають під санкції

Чехія заморозила активи громадян РФ, які підпадають під санкції, на суму понад 14 млрд гривень. Про це йдеться в публікації Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Під час зустрічі між надзвичайним і поважним послом Чеської Республіки в Україні Радеком Матулою та головою АРМА Оленою Думою, Матула зазначив, що чеські правоохоронні органи активно працюють над моніторингом інформації про громадян РФ, які підпадають під санкції.

«Наразі Чеська Республіка заморозила активи на більше ніж 14 млрд грн», - повідомив посол.

Крім того, під час цієї зустрічі обговорювалися плани та перспективи майбутньої співпраці, включаючи розгляд нових можливостей для підвищення рівня взаємодії між агентством та аналогічними відомствами Чехії в галузі виявлення, розшуку та управління активами.

Раніше повідомлялося, що у Чехії розпочалася конфіскація активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який потрапив під санкції за військову агресію РФ проти України.

До слова, Прага запропонувала допомогу у виконанні двох пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського. 

Читайте також: Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС: озвучено дату
Теги: санкції Чехія посол переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туркменістан вирішив не давати газових надій Росії
Китай може не отримати газ із Росії. Туркменістан вставив палки в колеса
14 серпня, 12:13
Поправки у новому законі дозволять керівництву РФ репресувати росіян без огляду на міжнародне гуманітарне право
Путін готується до ще більшої війни: омбудсмен назвав ознаки
12 серпня, 19:39
Україна продовжує возити зерно, не дивлячись на погрози Кремля
Зернова угода. Росія приречена повернутись?
11 серпня, 13:23
Прийняття і реалізація законопроєкту матиме позитивний вплив на сферу виробництва виноробної продукції
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Україна подвоює міжнародні зусилля щодо ізоляції РФ
Україна починає новий дипломатичний тиск щодо ізоляції РФ – The New York Times
6 серпня, 02:46
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
Банкова відреагувала на заклики до діалогу з Росією
1 серпня, 22:56
Британія вводить санкції проти країни-агресора і порушує їх
Велика Британія продовжує торгувати із Росією: розслідування The Times
31 липня, 10:40
Країна-агресор буде вимушена зменшувати виробництво міді
Європа вирішила більше не купувати у Росії один важливий метал
21 липня, 08:29
Понад 19 тис. українських дітей були примусово депортовані окупаційною владою до Росії
Британія запровадила санкції проти росіян, які причетні до депортації українських дітей
17 липня, 14:55

Економіка

Стало відомо, на яку суму Чехія вже заморозила російських активів
Стало відомо, на яку суму Чехія вже заморозила російських активів
Куди котиться економіка Німеччини? Фахівці змалювали невтішний сценарій
Куди котиться економіка Німеччини? Фахівці змалювали невтішний сценарій
Російські пілоти бояться літати: у літаків відмовляють гальма, запчастин нема
Російські пілоти бояться літати: у літаків відмовляють гальма, запчастин нема
«Нова пошта» з вересня почне працювати ще у двох країнах ЄС
«Нова пошта» з вересня почне працювати ще у двох країнах ЄС
Румунія подвоїть транзит українського зерна через свій порт
Румунія подвоїть транзит українського зерна через свій порт
Держдеп США відреагував на провокації Росії щодо турецького судна
Держдеп США відреагував на провокації Росії щодо турецького судна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
У Львові та Луцьку пролунали потужні вибухи
13K
Стрімке падіння рубля: росіяни звернулися до Путіна (відео)
8550
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
7622
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
7492
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5840
Стало відомо про кількість потерпілих внаслідок удару по Луцьку

Новини

16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:54
Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
14 серпня, 06:46

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту