Стало відомо, на яку суму Чехія вже заморозила російських активів

Чеські правоохоронні органи проводять активну роботу щодо моніторингу інформації щодо громадян РФ, які підпадають під санкції

Чехія заморозила активи громадян РФ, які підпадають під санкції, на суму понад 14 млрд гривень. Про це йдеться в публікації Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Під час зустрічі між надзвичайним і поважним послом Чеської Республіки в Україні Радеком Матулою та головою АРМА Оленою Думою, Матула зазначив, що чеські правоохоронні органи активно працюють над моніторингом інформації про громадян РФ, які підпадають під санкції.

«Наразі Чеська Республіка заморозила активи на більше ніж 14 млрд грн», - повідомив посол.

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Крім того, під час цієї зустрічі обговорювалися плани та перспективи майбутньої співпраці, включаючи розгляд нових можливостей для підвищення рівня взаємодії між агентством та аналогічними відомствами Чехії в галузі виявлення, розшуку та управління активами.

Раніше повідомлялося, що у Чехії розпочалася конфіскація активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який потрапив під санкції за військову агресію РФ проти України.

До слова, Прага запропонувала допомогу у виконанні двох пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського.