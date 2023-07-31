Чехія почала конфіскацію активів одного з найбагатших російських олігархів

Першим конфіскованим активном став популярний серед російської еліти готель у Карлових Варах

У Чехії розпочалася конфіскація активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який потрапив під санкції за військову агресію РФ проти України. Про це повідомляє телеканал CTV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, російський олігарх таємно контролює компанію з виробництва електричних компонентів і володіє низкою готелів у Чехії. Зокрема, він є власником п'ятизіркового готелю Savoy Westend у Карлових Варах.

Саме цей готель став першим активом Євтушенкова, конфіскованим Управлінням фінансового аналізу Чехії. CTV зазначив, що останніми роками готель користувався популярністю серед відомих російських політиків, митців та бізнесменів. Деякі з них нині також опинилися під санкціями .

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас, за даними CTV, влада Чехії може робити винятки з санкцій проти РФ. Таких виняткових випадків наразі налічується вже 33. До прикладу, компанія CEZ просила надати дозвіл на ведення бізнесу з деякими інжиніринговими компаніями.

Нагадаємо, російський олігарх Володимир Євтушенков, якому належать військові концерни Кронштадт і RTI Systems, володіє двома будинками в Лондоні загальною вартістю 31 мільйон фунтів стерлінгів. Маєтки розташовані на вулиці Голланд-парк, на якій також є й посольство України. Минулого року лондонські активісти Євромайдану пікетували одну з адрес Євтушенкова, 31 Holland Park, W11 3TA.

До слово, 28 липня Європейський союз запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема, за дезінформацію про війну в Україні.