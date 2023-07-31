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Чехія почала конфіскацію активів одного з найбагатших російських олігархів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чехія почала конфіскацію активів одного з найбагатших російських олігархів
Підсанкційний російський олігарх Володимир Євтушенков
фото: rbc.ru

Першим конфіскованим активном став популярний серед російської еліти готель у Карлових Варах

У Чехії розпочалася конфіскація активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який потрапив під санкції за військову агресію РФ проти України. Про це повідомляє телеканал CTV.

Як зазначається, російський олігарх таємно контролює компанію з виробництва електричних компонентів і володіє низкою готелів у Чехії. Зокрема, він є власником п'ятизіркового готелю Savoy Westend у Карлових Варах.

Саме цей готель став першим активом Євтушенкова, конфіскованим Управлінням фінансового аналізу Чехії. CTV зазначив, що останніми роками готель користувався популярністю серед відомих російських політиків, митців та бізнесменів. Деякі з них нині також опинилися під санкціями .

Водночас, за даними CTV, влада Чехії може робити винятки з санкцій проти РФ. Таких виняткових випадків наразі налічується вже 33. До прикладу, компанія CEZ просила надати дозвіл на ведення бізнесу з деякими інжиніринговими компаніями.

Нагадаємо, російський олігарх Володимир Євтушенков, якому належать військові концерни Кронштадт і RTI Systems, володіє двома будинками в Лондоні загальною вартістю 31 мільйон фунтів стерлінгів. Маєтки розташовані на вулиці Голланд-парк, на якій також є й посольство України. Минулого року лондонські активісти Євромайдану пікетували одну з адрес Євтушенкова, 31 Holland Park, W11 3TA.

До слово, 28 липня Європейський союз запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема, за дезінформацію про війну в Україні.

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Теги: санкції Чехія олігархи

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