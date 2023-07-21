Європа вирішила більше не купувати у Росії один важливий метал

Країни ЄС вирішили відмовитись від постачання російської рафінованої міді та сплавів з Росії

У період із січня по травень 2023 року постачання російської рафінованої міді та сплавів до європейських країн скоротилися щонайменше вп'ятеро, до 32,2 тисячі тонн і продовжує падати. Основними покупцями виступили Нідерланди, Італія, Греція, Німеччина, Іспанія та Болгарія. Це випливає із даних, оприлюднених аналітиками Європейського статистичного агентства Eurostat.

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При цьому за підсумками минулого року країні-агресору вдалося навіть дещо наростити обсяги вивезення рафінованої міді та сплавів до Європи, аж до 301,6 тисяч тонн. Серед найбільших покупців були Німеччина, Греція, Нідерланди, Болгарія та Італія. Крім того, російська продукція, незважаючи на повномастабну війну в Україні, ще донедавна користувалась попитом у Іспанії, Франції, Фінляндії, Литві, Польщі та Словаччині.

Напередодні з'явилася інформація, що країни Євросоюзу зменшили ввезення залізняку з Російської федерації. За підсумками минулого року цей показник скоротився вчетверо і склав 2,9 млн. тонн. Водночас, загальні обсяги експорту залізорудної продукції з країни Путіна до Європи зменшилися на 39% порівняно з показниками 2021 року, до 13,6 млн тонн.

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Навесні Велика Британія заявила, що запровадить заборону на ввезення алмазів, міді, алюмінію та нікелю з Росії. Таким чином, на думку Лондона, можна буде обмежити важливе джерело прибутків російського бюджету.