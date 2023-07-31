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Велика Британія продовжує торгувати із Росією: розслідування The Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Велика Британія продовжує торгувати із Росією: розслідування The Times
Британія вводить санкції проти країни-агресора і порушує їх
фото з відкритих джерел

Британські компанії продовжують  експорт обладнання до Росії в обхід санкцій

Незважаючи на західні санкції та публічні заяви про припинення діяльності в Росії, влада Великої Британії не забороняє місцевим виробникам експортувати в Росію необхідне обладнання для гірничодобувної промисловості та видобутку викопного палива. Про це пише британська газета The Times із посиланням на отримані торгові дані.

Після повномасштабного вторгнення в лютому минулого року багато британських промислових виробників швидко розірвали свої ділові відносини з Росією. Уряд сполученого королівства запровадив те, що він назвав «широкими» обмеженнями щодо того, які матеріали британські постачальники можуть експортувати до Росії. Але британські виробники продовжували постачати в Росію велику кількість промислового обладнання.

Як стало відомо виданню, кабмін та уряд заплющує очі на експорт обладнання, важливого для російського видобутку викопного палива та гірничодобувної промисловості. При цьому Лондон стверджує, що санкції проти Росії є найсуворішими економічними заходами, будь-коли вжитими щодо великої економіки. Така інформація випливає із торгових даних, отримані The Times від дослідницької групи Data Desk.

Зокрема, будівельна компанія Hill & Smith заявила у звіті за 2022 рік, що вона не має прямих російських клієнтів або постачальників. Водночас, експортні дані свідчать, що одна з дочірніх фірм продовжує постачати російському ТОВ «Арктик СПГ 2» трубні опори для кріплення газопроводів.

Зазначимо, що Європейський союз запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема, за дезінформацію про війну в Україні. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Європейські санкції запроваджено щодо семи фізичних і п'яти юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії з маніпулювання інформацією під назвою RRN (Recent Reliable News), спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку війни Росії проти України.

Зокрема, ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо Inforos і трьох його засновників.  «Інфорос» – це інтернет-компанія, тісно пов'язана з російською військовою розвідкою (ГРУ), відповідальна за створення понад 270 проксі-онлайн ЗМІ, які поширюють пропаганду на підтримку війни Росії проти України.

У межах цієї кампанії, у якій беруть участь державні органи або структури, афілійовані з урядом РФ, використовують підроблені веб-сторінки, що використовують ідентифікацію національних ЗМІ та державних сайтів, а також фальшиві акаунти в соціальних мережах. Ця скоординована та цілеспрямована інформаційна маніпуляція є частиною ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та країн-учасниць.

Нагадаємо, у Чехії розпочалася конфіскація активів російського олігарха Володимира Євтушенкова, який потрапив під санкції за військову агресію РФ проти України.

Як зазначається, російський олігарх таємно контролює компанію з виробництва електричних компонентів і володіє низкою готелів у Чехії. Зокрема, він є власником п'ятизіркового готелю Savoy Westend у Карлових Варах.

Саме цей готель став першим активом Євтушенкова, конфіскованим Управлінням фінансового аналізу Чехії. CTV зазначив, що останніми роками готель користувався популярністю серед відомих російських політиків, митців та бізнесменів. Деякі з них нині також опинилися під санкціями.

Водночас, за даними CTV, влада Чехії може робити винятки з санкцій проти РФ. Таких виняткових випадків наразі налічується вже 33. До прикладу, компанія CEZ просила надати дозвіл на ведення бізнесу з деякими інжиніринговими компаніями.

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Теги: Кабмін санкції експорт Велика Британія влада Європейський союз Лондон

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