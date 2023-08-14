Китай може не отримати газ із Росії. Туркменістан вставив палки в колеса

Туркменістан виступив категорично проти спроб Росії розширити свій вплив на ланцюжок поставок природного газу з Центральної Азії в Китай

Плани Кремля створити «газовий союз» у Середній Азії, щоб качати більше газу до Китаю, зустріли опір із боку Туркменістану – найбільшого постачальника трубопровідного газу до КНР. Про це пише The Moscow Times.

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Туркменістан не планує підключати Росію до трубопроводу, яким газ поставляється в КНР, заявив МЗС країни. Твердження Москви про розширення «газового союзу», до якого Кремль запросив Казахстан та Узбекистан, викликають питання і безпосередньо торкаються інтересів Туркменістану, наголошується в релізі міністерства.

Туркменістан, Казахстан та Узбекистан вже разом постачають КНР газ – трубопроводом, який збудували державний «Туркменгаз» та китайська CNPC. З 55 млрд кубометрів на рік на туркменський газ припадає 40 млрд кубів, а залишок постачають Узбекистан та Казахстан.

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«До існуючої схеми розподілу обсягів газу, що поставляється до Китаю, плани щодо розширення складу учасників проекту газопроводу «Туркменістан – Китай» не входять», – наголошує МЗС. Відомство додає, що будь-які зміни у схемах та обсягах поставок мають бути узгоджені з Ашхабадом, але таких переговорів не проводилося.

План Росії полягав у тому, щоб постачати більше газу до Казахстану та Узбекистану, а зайві обсяги, що виникають у цих країнах, відправити до КНР.

Китайський ринок відчайдушно потрібен «Газпрому», який минулого року продав за кордон мінімальний обсяг газу з останніх років СРСР (100 млрд кубометрів), а цього, згідно з прогнозом Держради РФ, експортує ще вдвічі менше. 50 млрд кубометрів річного експорту стануть для Росії антирекордом з часів Леоніда Брежнєва. Після відключення газу європейським країнам у другому півріччі 2022 року «Газпром» отримав 1,3 трлн.

Цього року Китай закупить 22 млрд кубометрів російського газу – у 7 разів менше, ніж до війни імпортував Євросоюз. Спроба домовитися про збільшення постачання до 100 млрд кубів на рік та будівництво газпроводу «Сила Сибіру-2» результату не принесла. На переговорах у Москві з Володимиром Путіним у березні голова КНР Сі Цзіньпін не затвердив довгоочікуваного газового контракту, який, як стверджував російський президент, практично узгоджений.

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Через два місяці Пекін дав добро на будівництво нового газопроводу із Туркменії. Хоча туркменський газ коштує Китаю на 30% дорожче за російський, а переговори про знижку з Ашхабадом не принесли результату, Китай затвердив проект Лінія D, за яким із Туркменістану імпортуватиметься 30 млрд кубометрів щорічно.

У 2022 році за трьома діючими трубопроводами Китай імпортував з Туркменії 35 млрд кубометрів газу, заплативши за нього $10,3 млрд. Російські поставки по запущеному в 2019 році «Силі Сибіру» склали 16 млрд кубів, а їхня вартість виявилася в 2,5 рази нижчою – близько $4 млрд.

Нагадаємо, Китай прискорює будівництво центральноазіатського трубопроводу для отримання газу з Туркменістану, попри пропозицію від РФ про другий газопровід «Сила Сибіру-2». Про це писало Reuters.

Прагнучи збільшити продажі природного газу до Китаю, щоб компенсувати втрату європейського ринку, Росія веде переговори з Пекіном про будівництво другого газопроводу «Сила Сибіру-2» з річною потужністю 50 млрд кубометрів.

Натомість, як зазначало видання, Китай прагне зміцнити зв’язки з Центральною Азією в рамках своєї ініціативи «Пояс і шлях». Хоча туркменський газ коштує Пекіну на 30% дорожче за російський, а переговори про знижку не принесли результату, китайські урядовці дали «зелене світло» проєкту Лінія D, за яким із Туркменістану імпортуватиметься 30 млрд кубометрів палива щорічно.

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Зазначається, що Китай врешті-решт може укласти обидві угоди, щоб задовольнити свої величезні довгострокові потреби в газі, але надає перевагу Туркменістану, оскільки давно розглядає Центральну Азію, як кордон для розширення торгівлі, безпеки енергії та підтримки стабільності в регіоні.

Зазначимо, що після вторгнення РФ в Україну економічні зв'язки між Росією та Центральною Азією ослабли. Тому країни шукають нові альтернативні ринки, серед яких може бути Китай. Для Пекіна країни Центральної Азії є ключовими потенційними союзниками, особливо на міжнародних майданчиках. Також серед пріоритетів – економічні зв'язки. Зокрема, мова йде про залізниці, трубопроводи та транспортні шляхи до Європи.