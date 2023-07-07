Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС: озвучено дату

Чеська Республіка також зацікавлена в тому, щоб Україна відразу після закінчення війни розпочала переговори про вступ до НАТО

Президент Чехії Петр Павел заявив, працюватиме над тим, аби переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця цього року. Про це він написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми будемо працювати над тим, щоб переговори про вступ України до ЄС розпочалися до кінця цього року», – сказав президент Чехії.

Також Павел додав, що Чеська Республіка зацікавлена в тому, щоб Україна відразу після закінчення війни розпочала переговори про вступ до НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його думку, «це добре для нашої безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання».

Раніше повідомлялося, що літак з президентом України Володимиром Зеленським ввечері 6 липня приземлився в одному з аеропортів Чехії.

Нагадаємо, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

Також після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, президент Володимир Зеленський підтвердив, що відправиться з візитом до Туреччини для зустрічі із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

За словами Зеленського, напередодні саміту НАТО необхідно провести зустрічі з як найбільшою кількістю членів Альянсу.

Читайте також: Зеленський популярно пояснив президенту Болгарії, у чому той помиляється