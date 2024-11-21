Світова торгівля кавою: до чого готуватись споживачам

Світовий експорт кави у 2023/24 сезоні зріс майже на 12%, проте остаточна ціна на каву ще не сформована через проблеми із погодою у головних експортерів

Світове постачання кави почало поступово відновлюватися після рекордного падіння. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації кави. Минулого сезону світовий експорт кави знизився майже на 6%, показавши рекордне падіння з другої половини 1990-х років.

Світовий експорт кави в 2023/24 маркетинговому сезоні (жовтень-вересень) збільшився на 11,7% до 137,27 млн ​​мішків (по 60 кг). У тому числі відвантаження зеленої (несмаженої) кави зросли на 11,8%, до 123,75 млн мішків.

Серед макрорегіонів позицію найбільшого експортера кави зберігає Південна Америка, яка в 2023/24 сезоні наростила постачання на 30,7% до 66,13 млн мішків. У тому числі в Бразилії зафіксовано рекордний показник відвантажень кави в 49,03 млн. мішків.

Продажі кави з країн Азії та Океанії в сезоні, що завершився, знизилися на 6,7% (до 40,62 млн мішків), тоді як Африка збільшила поставки на 17,3% (до 16,02 млн мішків).

Як пише Сomunicaffe, ф’ючерси на каву продовжують бути дуже нестабільними через новини про мінливу і дощову погоду з Бразилії, яка є одним із провідних гравців на світовому ринку кави. Секретаріат зовнішньої торгівлі Бразилії (Secex) опублікував попередні дані щодо експорту кави протягом жовтня, який склав 4,799 млн мішків, що на 12% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

У період з січня по жовтень було експортовано 39,436 млн мішків кави, що на 37,7% більше, ніж за перші 10 місяців 2023 року. Бразильські виробники сповільнять продажі кави в найближчі місяці, очікуючи, щоб побачити розмір нового врожаю. Тож перші надійні оцінки будуть доступні лише в період з лютого по березень, тоді ж споживачі зможуть побачити і остаточно сформовану ціну на каву у поточному сезоні.

До слова, через постійні перебої з поставками ціни на зерна арабіки досягли найвищого рівня за останні 13 років. Ф'ючерси на арабіку виросли на 4,8%, досягнувши 2,72 долари за фунт у Нью-Йорку, що є найвищим показником з 2011 року. Цього року ціни зросли приблизно на 40%, в основному через брак дешевших зерен робусти, що сприяє підвищеному попиту на арабіку.