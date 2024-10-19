Хроніки санкцій. Російська економіка більше не спроможна на зростання

Питання часу, коли РФ розвалиться під тиском санкцій

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1. Росію звинуватили у масштабній фальсифікації ключової економічної статистики.

Заяви російської влади про те, що економіка впоралася із західними санкціями і бурхливо зростає, незважаючи на відключення банків від SWIFT та обмеження на постачання товарів та технологій, можуть бути пропагандою та брехнею, вважають експерти Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду при Стокгольмській школі економіки (NIER).

Згідно зі статистикою Росстату, у 2022 році російський ВВП зменшився на 1,2% , після чого одразу ж перейшов до зростання – на 3,6% минулого року та 4,6% за першу половину 2024 року.

За підрахунками шведських економістів російська влада занижує ключовий економічний параметр – рівень інфляції.

За даними Росстату, індекс споживчих цін 2022 року зріс на 11,9%, 2023-го – на 7,4%, за січень-вересень 2024-го – на 5,8%. Сумарно – 27,1% з початку війни.

Альтернативні метрики інфляції дають цифри у рази вищі, зазначають у NIER.

Так, індекс цін на повсякденні товари (FMCG), який розрахований на основі реального кошика споживання росіян, підскочив на 33,4% у перший рік війни, 23,2% – у другому та ще 13,7% за 9 місяців 2024 року. У сумі індекс цін зріс на 87%.

Якщо скоригувати зростання ВВП росії не на офіційну інфляцію, а на ці дані індексу цін, то зростання на 3,6% минулого року перетворюється на спад на 8,7%.

Економісти використали також ще три альтернативні моделі оцінки російської економіки, і жодна не показала зростання. ВВП, розрахований на основі доларової ціни нафти, минулого року впав на 1,9%, на основі рубльової ціни нафти – на 8,2%, а модель кореляції з ВВП США показала обвал на 10,9%.

2. Ціна російської нафти вдруге з початку осені впала нижче за $60 за барель.

Надлишок нафти на світовому ринку штовхає її ціни вниз, а разом з нею нижче стелі $60 за барель опустилася і вартість російського сорту.

Ціна Urals із завантаженням у балтійських портах і Новоросійську впала 15 і 16 жовтня нижче за встановлений країнами «сімки» і ЄС рівень $60 на тлі зниження котирувань нафти Brent.

Світові ціни на нафту впали на початку цього тижня приблизно на $6 до $74 за барель на тлі погіршення прогнозів попиту у 2024–2025 роках картелем ОПЕК та Міжнародним енергетичним агентством (МЕА).

Додатковим фактором стали також повідомлення про те, що Ізраїль не планує завдавати удару по нафтовим об'єктам в Ірані у відповідь на його ракетну атаку.

Разом із світовим ринком впала і ціна сорту Urals; тиск на неї також чинили збільшення ставок фрахту та дисконту в індійських портах у жовтні.

В останні місяці дисконт становив $12-13 для Urals у західних портах росії.

За розрахунками Reuters, у вівторок ціни на партії Urals з відвантаженням на Балтиці на базисі FOB опустилися нижче за $60 за барель і в середу оцінювалися на рівні $59,95.

А чорноморські вантажі в Новоросійську в середу оцінювалися трохи дешевше – $59,35 за барель.

Розрахункова ціна Urals опустилася нижче за $60 за барель вдруге з вересня, коли ціна Brent ненадовго впала нижче за $70 за барель, мінімуму з 2021 р., а російський сорт дешевшав до $59.

3. Санкції серйозно вплинули на вартість кінцевих продуктів у російській космічній галузі.

Через подорожчання деталей для ракет-носіїв та збільшення витрат на пускові комплекси запускати супутники в рф стало дорожче.

Раніше запуск середнього супутника у росії коштував від $60 млн. до $80 млн., а тепер може досягати $100 млн. залежно від типу апарату та умов запуску.

Імпортозаміщення у космічній галузі також ускладнюється обмеженнями з боку потенційних партнерів, таких як Китай та Індія.

Торговельні відносини з цими країнами ускладнюються, оскільки обсяг російського ринку є незначним – близько 1% від світового.

4. Росія додає танкери до свого тіньового флоту СПГ через нову фірму у Дубаї.

Нещодавно створена компанія в Дубаї придбала три танкери зі скрапленим природним газом, що, здається, є останньою спробою росії обійти західні санкції.

За даними Equasis, глобальної бази даних судноплавства, у вересні документи щодо управління суднами «Великий Новгород», «Псков» і «Лаперуз» , які раніше знаходились під управлінням росії, були передані в компанію під назвою Matias Ship Management. Компанія не має веб-сайту, зареєстрованої електронної пошти чи номера телефону і зареєстрована у офісному приміщенні готелю.

Фіктивні компанії, що базуються в Дубаї, часто використовуються для закупівлі танкерів, приховуючи їхню кінцеву власність і управління від західної влади.

Росія використовує мережу підставних компаній, що тягнеться від Дубаю до Китаю, щоб транспортувати газ із заводу Arctic LNG 2, на який минулого року США ввели санкції.

Характерною рисою суден тіньового флоту є непрозора структура власності.

Великий Новгород, Псков і Лаперуз раніше перебували в управлінні російського ПАТ «Газпром» або ПАТ «Совкомфлот». Два судна тепер належать компаніям з тією ж адресою, що й Matias Ship Management, яка, як показує бізнес-база даних ОАЕ, була створена в серпні.

Усі три судна обслуговували менший експортний завод СПГ «Портова» на балтійському узбережжі росії, на який захід не наклав жодних обмежень.

Однак Велика Британія наклала санкції на «Великий Новгород» на початку цього тижня та «Лаперуз» минулого місяця.

5. Росія відновлює імпорт, незважаючи на санкції, які створюють труднощі з платежами.

Російський імпорт у третьому кварталі відновився до рівня минулого року, чому сприяло зростання внутрішнього попиту, незважаючи на те, що міжнародні санкції створюють труднощі для платежів.

Ціна імпортованих товарів за цей період досягла 76 мільярдів доларів після річного зниження в попередні три квартали.

Імпорт зріс приблизно на 9%, порівняно з попереднім кварталом. Відновлення було викликане розширенням внутрішнього попиту у поєднанні із зміцненням рубля в цей період, а також збільшенням імпорту автомобілів.

Російська валюта зміцнилася на 5% по відношенню до долара порівняно з попереднім роком та на 2% порівняно з другим кварталом 2024 року .

В той же час імпорт, як і раніше, стримується через складнощі з логістикою та платежами.

Після того, як США посилили тиск на банки ключових торгових партнерів росії, пригрозивши ввести додаткові санкції, бізнес зіткнувся з платіжними труднощами, які продовжують зростати.

Російський експорт у третьому кварталі знизився на 1% порівняно з попереднім роком після зростання на 2% у попередні три місяці на тлі західних санкцій щодо російських ключових товарів, а також угоди ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти.

6. США ввели санкції проти двох китайських та російської компаній, а також одного громадянина рф, які причетні до участі у розробці та виробництві російського ударного безпілотного літального апарату (БПЛА) дальньої дії серії «Гарпія».

Про це повідомляється на сайті американського Мінфіну.

Внесене США до санкційного списку акціонерне товариство «Іжевський електромеханічний завод «Купол» (АТ «ІЕМЗ «Купол»), дочірнє підприємство зазначеної США російської державної збройової компанії АТ «Концерн авіакосмічної оборони «Алмаз-Антей» («Алмаз-Антей»), координує виробництво БПЛА серії «Гарпія» на заводі у Китаї перед передачею зброї росії.

Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd. ( Лімбах ), що базується в КНР, виробляє двигун L550E для встановлення У «Гарпію».

Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd (Redlepus), яка також працює за межами КНР, співпрацює з російською оборонною компанією TSK Vektor OOO (TSK Vektor), яка є посередником між АТ ІЕМЗ «Купол» і КНР.

«Росія дедалі більше покладається на досвід іноземних фахівців та імпорт складних технологій для підтримки своєї програми озброєнь і просування своєї воєнної кампанії проти України. Ми й надалі руйнуємо мережі, які дають змогу росії купувати й використовувати цю передову зброю», – йдеться у повідомленні.

7. Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан не дозволив Європейському Союзу відкоригувати режим санкцій проти росії.

Цей крок необхідний для розблокування участі США у наданні Україні кредиту на $50 млрд від G7.

Для виділення Україні кредиту має бути ухвалена пропозиція Єврокомісії продовжити період застосування санкцій для заморожених російських активів із шести місяців до трьох років. Проти цього виступає Угорщина.

Орбан дотримався своєї обіцянки відкласти будь-яке рішення щодо України до закінчення виборів у США.

Лідерів намагалися переконати Орбана на саміті у Брюсселі 17 жовтня, але безрезультатно. Позиція Угорщини означає, що ЄС доведеться витрачати більше грошей.

8. Саміт Європейської Ради оголосив про фактичне призупинення вступу Грузії до Європейського Союзу.

Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Євроради.

У документі наголошується, що Європейська Рада підтверджує готовність ЄС підтримувати грузинський народ на його європейському шляху.

Водночас там зазначене «серйозне занепокоєння» щодо курсу дій грузинського уряду, який суперечить цінностям і принципам, на яких ґрунтується Європейський Союз.

До того ж у Єврораді очікують що майбутні парламентські вибори в Грузії будуть вільними і чесними, та проводимуться відповідно до міжнародних стандартів і з безперешкодним доступом для міжнародних і національних спостерігачів за виборами.

9. Грузія збільшила експорт російського скрапленого газу.