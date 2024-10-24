Німеччина може значно постраждати від перемоги Трампа на виборах – Reuters

Німецький експорт до США може впасти на 14,9%, якщо Трамп введе тарифи в розмірі 60% на китайські товари та 20% на продукцію з інших країн

ВВП Німеччини може знизитися на 1,5% у 2027 і 2028 роках

Вибори президента Сполучених Штатів Америки, які заплановані на вівторок, 5 листопада, можуть стати серйозним викликом для Європи. Зокрема, перемога республіканця Дональда Трампа, ймовірно, стане серйозним ударом для економіки Німеччини, особливо якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження Німецького економічного інституту IW.

Трамп планує запровадити загальні тарифи в розмірі від 10% до 20% на майже весь імпорт, а також значно підвищити тарифи на китайські товари до 60% і більше. За його словами, такі заходи сприятимуть зростанню виробництва в США.

Як зазначено в дослідженні, якщо адміністрація Трампа запровадить тарифи на рівні 20% для країн ЄС, а Європа відповість аналогічними діями – ВВП єврозони може знизитися на 1,3% у 2027 і 2028 роках, а в Німеччині на 1,5%.

Вплив на економіку ЄС зростатиме з 2025-го до 2028 року, тоді як США зазнають найбільшого падіння в перші два роки. Дослідження прогнозує, що ВВП США знизиться на 1,3% у разі тарифів 10% і на 1,5% у разі тарифів 20% у 2025 році.

Німецький експорт скоротився на 0,3% у 2023 році через слабкий світовий попит і геополітичну нестабільність, а у 2024 році уряд очікує скорочення на 0,1%.

Також німецький експорт до США може впасти на 14,9%, якщо Трамп введе тарифи в розмірі 60% на китайські товари та 20% на продукцію з інших країн. Особливо постраждають такі сектори, як автомобільна промисловість (падіння експорту на 32%) і фармацевтика (падіння на 35%).

Як повідомлялося, кандидат у президенти США Дональд Трамп поділився своїми планами на випадок переобрання. Він пообіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі та зменшити податки.

Нагадаємо, євро може впасти на 10% якщо Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки. Такий прогноз висловили аналітики Goldman Sachs.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо дієздатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, The Wall Street Journal повідомила, що Росія готова зазнавати чи не найбільших втрат людей за час війни, в очікуванні перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.