Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Німеччина може значно постраждати від перемоги Трампа на виборах – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина може значно постраждати від перемоги Трампа на виборах – Reuters
Німецький експорт до США може впасти на 14,9%, якщо Трамп введе тарифи в розмірі 60% на китайські товари та 20% на продукцію з інших країн
фото з відкритих джерел

ВВП Німеччини може знизитися на 1,5% у 2027 і 2028 роках

Вибори президента Сполучених Штатів Америки, які заплановані на вівторок, 5 листопада, можуть стати серйозним викликом для Європи. Зокрема, перемога республіканця Дональда Трампа, ймовірно, стане серйозним ударом для економіки Німеччини, особливо якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження Німецького економічного інституту IW.

Трамп планує запровадити загальні тарифи в розмірі від 10% до 20% на майже весь імпорт, а також значно підвищити тарифи на китайські товари до 60% і більше. За його словами, такі заходи сприятимуть зростанню виробництва в США.

Як зазначено в дослідженні, якщо адміністрація Трампа запровадить тарифи на рівні 20% для країн ЄС, а Європа відповість аналогічними діями – ВВП єврозони може знизитися на 1,3% у 2027 і 2028 роках, а в Німеччині на 1,5%.

Вплив на економіку ЄС зростатиме з 2025-го до 2028 року, тоді як США зазнають найбільшого падіння в перші два роки. Дослідження прогнозує, що ВВП США знизиться на 1,3% у разі тарифів 10% і на 1,5% у разі тарифів 20% у 2025 році.

Німецький експорт скоротився на 0,3% у 2023 році через слабкий світовий попит і геополітичну нестабільність, а у 2024 році уряд очікує скорочення на 0,1%.

Також німецький експорт до США може впасти на 14,9%, якщо Трамп введе тарифи в розмірі 60% на китайські товари та 20% на продукцію з інших країн. Особливо постраждають такі сектори, як автомобільна промисловість (падіння експорту на 32%) і фармацевтика (падіння на 35%).

Як повідомлялося, кандидат у президенти США Дональд Трамп поділився своїми планами на випадок переобрання. Він пообіцяв знизити ціни на енергоресурси вдвічі та зменшити податки.

Нагадаємо, євро може впасти на 10% якщо Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США запровадить широкомасштабні тарифи та скоротить внутрішні податки. Такий прогноз висловили аналітики Goldman Sachs.

Раніше кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо дієздатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, The Wall Street Journal повідомила, що Росія готова зазнавати чи не найбільших втрат людей за час війни, в очікуванні перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп вибори у США Німеччина тарифи експорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт наголосив на необхідності змінити підходи до визначення прайс-кепів
Для ефективного імпорту електроенергії з ЄС необхідно врегулювати питання прайс-кепів – експерт
22 жовтня, 18:33
Підводний човен ВМС Німеччини може взятись за моніторинг інфраструктури Балтійського моря
Німеччина та Норвегія вирішили поділити моря НАТО на п'ять територій
22 жовтня, 07:20
Трамп пропонує використати Нацгвардію під час виборів у США
Трамп закликав використати армію під час виборів у США
14 жовтня, 00:45
Фото від 16 червня 2021 року. Президент Джо Байден і лідер Росії Володимир Путін на американсько-російському саміті у Женеві, Швейцарія
Чи є Росія «ворогом» для Америки? Чи треба підтримувати Україну? Експерти коментують дані соцпитування у США
11 жовтня, 18:26
Раніше відправник оплачував 0,5% від оголошеної вартості під час повернення посилки, якщо одержувач відмовився або не забрав її
«Нова пошта» скасувала плату за одну зі своїх популярних послуг
4 жовтня, 17:02
«Удари вглиб – це автоматично почнеться підняття ставок»
Удари вглиб Росії. Чому Байден тягне з дозволом
4 жовтня, 17:02
Дональд Трамп зможе використати війну на Близькому Сході у президентських перегонах на свою користь
Загострення на Близькому Сході може вплинути на результати виборів у США – FT
2 жовтня, 11:15
Союзники України ніколи не мали на меті перемогу Києва над РФ, вважає Мерц
Перемога України у війні не була ціллю союзників: кандидат у канцлери Німеччини здивував заявою
29 вересня, 16:50
Трамп підтримуватиме Україну після виборів у США
У випадку перемоги на виборах Трамп підтримуватиме Україну – Зеленський
29 вересня, 01:47

Економіка

Німеччина може значно постраждати від перемоги Трампа на виборах – Reuters
Німеччина може значно постраждати від перемоги Трампа на виборах – Reuters
Узбекистан відмовився вступати в економічний союз із Путіним
Узбекистан відмовився вступати в економічний союз із Путіним
Санкції проти Росії: видання Bloomberg розповіло, яким буде наступний етап
Санкції проти Росії: видання Bloomberg розповіло, яким буде наступний етап
Якими будуть зарплати у Польщі у 2025 році: подробиці
Якими будуть зарплати у Польщі у 2025 році: подробиці
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
Скільки заробляють фахівці у Німеччині: оновлена статистика
Скільки заробляють фахівці у Німеччині: оновлена статистика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
75K
Стало відомо, яку зарплату отримує Залужний на посаді посла у Британії
43K
Офіс генпрокурора назвав дві області, де мешкає найбільше прокурорів-інвалідів
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2024
19K
У світі може з'явитись новий центр видобутку нафти – Reuters
7910
Софія Ротару біля могили. Співачка поділился щемливим фото на роковини смерті чоловіка

Новини

Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Сьогодні, 06:40
Сухо та сонячно: прогноз погоди на 24 жовтня
Сьогодні, 06:00
24 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Британія та Німеччина підписали оборонний пакт для протидії російським загрозам
Вчора, 17:05
Окупанти обстріляли Нікополь, є поранені (фото)
Вчора, 14:18

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua