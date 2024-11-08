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Білий дім зробив заяву щодо участі Байдена у самітах АТЕС і G20

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Білий дім зробив заяву щодо участі Байдена у самітах АТЕС і G20
Президент США Джо Байден з 14 по 16 листопада відвідає Ліму та Перу
фото з відкритих джерел

З 17 по 19 листопада Байден вирушить до Манауса та Ріо-де-Жанейро у Бразилії

Президент США Джо Байден планує наступного тижня вирушити в тур Південною Америкою. Він відвідає Перу та Бразилію для особистої участі у самітах АТЕС та G20. Це повідомляє Білий дім.

«Президент Джо Байден з 14 по 16 листопада відвідає Ліму, Перу, де зустрінеться з президенткою Діною Болуарте, щоби зміцнити двосторонні відносини, а також візьме участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС)», – йдеться у повідомленні.

Також з 17 по 19 листопада Байден вирушить до Манауса та Ріо-де-Жанейро у Бразилії.

«У Манаусі Байден відвідає тропічні ліси Амазонки, де зверне увагу на збереження та захист цієї важливої екосистеми. У Ріо-де-Жанейро президент США зустрінеться із керівництвом держави та візьме особисту участь у саміті G20», – зауважили у Білому Домі.

На саміті Байден наголосить на позиції США щодо підтримки країн, що розвиваються. Також він підкреслить лідерську роль Америки у розв'язанні глобальних проблем, таких як голод, бідність, зміна клімату та загрози здоров'ю.

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Теги: Джозеф Байден США президент Перу саміт саміт великої двадцятки Бразилія Південна Америка

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