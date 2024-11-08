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Литва посилює контроль за товарами на кордоні з Білоруссю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Литва посилює контроль за товарами на кордоні з Білоруссю
Литва збільшує пильність на кордоні із Білоруссю
фото із відкритих джерел

Посилено контролюватиметься експорт електронних товарів, таких як чіпи та мікросхеми 

Литовська митниця з 11 листопада посилить контроль за вивезенням товарів із Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба відомства, пише Infolex.

«Особлива увага приділятиметься експорту електронних товарів, таких як чіпи, мікросхеми та інші електронні компоненти. Товари, які підпадають під дію санкційного регулювання, такі як медико-діагностичне обладнання, експорт різних механізмів, їх частин та аналогічні товари, також підлягатимуть більш жорсткому контролю», – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що перевірки переважно торкнуться юридичних, а не фізичних осіб.

Нагадаємо, нещодавно Литва зупинила на кордоні транзитний російський поїзд із «Z-символікою». До Литви на контрольно-пропускний пункт на залізничній станції Кяна прибув транзитний пасажирський поїзд Москва – Калінінград, на якому була намальована заборонена в європейській країні символіка.

Раніше йшлось про те, що Литва зміцнила свій кордон із Калінінградською областю Росії, встановивши захисні редути – спеціальні оборонні споруди, призначені для стримування військових загроз. Литовські збройні сили випробували ці укріплення, використовуючи свою бронетехніку, щоб переконатися в їхній ефективності під час можливої атаки.

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Теги: кордон Литва експорт Білорусь Москва митниця

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