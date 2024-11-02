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Словаччина долучиться до «мирного плану» КНР та Бразилії – Фіцо

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Словаччина долучиться до «мирного плану» КНР та Бразилії – Фіцо
Фіцо заявив про приєднання Словаччини до «мирної ініціативи» Китаю та Бразилії
фото з відкритих джерел

Проросійський прем'єр Словаччини Фіцо відвідав з офіційним візитом Китай

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна готова приєднатися до китайсько-бразильської «мирної ініціативи» щодо завершення війни в Україні після зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні в п'ятницю, 1 листопада. Про це повідомляє TASR.

Фіцо зазначив, що Китай обґрунтовано стурбований виходом з-під контролю ескалації війни в Україні та ризиком ядерного конфлікту.

«Ми маємо спільну позицію з Китаєм щодо неможливості негайного припинення бойових дій, поки Україна продовжує отримувати військову та фінансову допомогу від Заходу. Як прем'єр-міністр, я підтримую всі миротворчі ініціативи для України, незалежно від їхніх авторів», – підкреслив Фіцо.

Він додав, що «мирний план» Китаю та Бразилії може зіграти важливу роль у встановленні миру в Україні. За словами Фіцо, обговорення цього плану стане однією з ключових тем під час його візиту до Бразилії в грудні цього року.

Фіцо також повідомив, що Словаччина має намір приєднатися до групи «Друзі миру», яку створили Китай і Бразилія на рівні ООН для пошуку шляхів мирного вирішення війни в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що мав би за честь приїхати до Москви 9 травня, щоб відзначити російський День перемоги у 2025 році.

До слова, Скандальний премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, відомий своєю відвертою проросійською позицією, зʼявився на державному пропагандистському каналі РФ – «Россия 1». Цей виступ викликав хвилю обурення. Колишній премʼєр-міністр Словаччини Ігор Матович різко відреагував на виступ чинного прем'єра, назвавши його «тхором», як повідомляє Politico.

Раніше стало відомо, що Фіцо обурився через План перемоги Зеленського на назвав його нереалістичним.

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Теги: міністр Словаччина Китай Бразилія Україна Сі Цзіньпін росія

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