Ціни найвищі за 13 років: вартість кави сягнула чергового рекорду

Бразилію охопила найгірша посуха за десятиліття, що загрожує подальшим пошкодженням врожаю, а отже кава може стати ще дорожчою

Через постійні перебої з поставками ціни на зерна арабіки досягли найвищого рівня за останні 13 років. Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на арабіку виросли на 4,8%, досягнувши 2,72 долари за фунт у Нью-Йорку, що є найвищим показником з 2011 року. Цього року ціни зросли приблизно на 40%, в основному через брак дешевших зерен робусти, що сприяє підвищеному попиту на арабіку.

Ріст цін на каву відбувається на фоні побоювань щодо суворих погодних умов у Бразилії, яка є провідним виробником кави. Країна завершила збирання врожаю 2024-25 років, але перспектива виробництва ослабла через спеку та посуху, що пошкодили поля. «Потенціал урожаю арабіки на сезон 2025/26 висить на волосині», – зазначив аналітик Rabobank Карлос Мера. Він підкреслив, що з початку посушливого сезону в квітні кількість опадів у районах вирощування арабіки постійно нижча за норму.

Ця проблема загострюється через перевантажені порти в кількох країнах, глобальний брак контейнерів, збої в роботі морських маршрутів через Червоне море, а також невтішні врожаї у В'єтнамі. Ціни на робусту також зросли на 4,2% 16 вересня, продовжуючи тенденцію подорожчання.

Рекордне зростання ф'ючерсів на какао збільшує вартість шоколадних напоїв і десертів. Однак ціни на інші основні продукти харчування, такі як зерно, залишаються стабільними, що частково стримує загальну продовольчу інфляцію.

Нагадаємо, в Україні значно подорожчає кава. Світові ціни на каву стрімко зростають, що змушує любителів цього напою готуватися до вищих цін та показаних проблем з якістю. Як повідомляє Bloomberg, подорожчання торкнулося як елітної арабіки, так і бюджетної надійності через перебої з постачанням із ключових країн-виробників, таких як В’єтнам та Бразилія.