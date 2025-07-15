Reuters розповів, як Путін реагує на ультиматуми Трампа

Російський диктатор Володимир Путін переконаний у стійкості російської економіки та військової машини

Російський диктатор Володимир Путін не злякався нових погроз президента США Дональда Трампа і не планує згортати агресію проти України. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до Кремля, Путін має намір вести бойові дії доти, доки Захід не пристане на його умови так званого «миру», передає «Главком».

За даними джерел, глава Кремля переконаний у стійкості російської економіки та військової машини. Навіть у разі нових санкцій чи мит, він вважає, що Росія зможе витримати тиск. Зокрема, попри попередження Трампа про запровадження 100% мит на російську нафту та санкції проти її покупців, у Москві не демонструють жодного страху.

Кремль переконаний, що жодна сторона, включно зі США, не веде з Путіним реальних переговорів щодо умов припинення війни. Саме тому, за словами співрозмовників агентства, диктатор продовжуватиме війну, доки не досягне політичних цілей Москви.

Також джерела зазначають, що у Кремлі сприймають цілі Росії як пріоритет важливіший за економічні втрати. Крім того, РФ має значні виробничі потужності для випуску боєприпасів, що дозволяє тримати армію на належному рівні.

У повідомленні наголошується, що Путін не має наміру обмежуватись вже окупованими територіями – російська армія готова йти далі.

Попри те, що Путін не вбачає серйозної загрози від нового ультиматуму Вашингтона, він намагається не дратувати американського президента. Джерела Reuters наголошують, що Трамп має обмежені важелі впливу на Кремль, а навіть можливе запровадження мит не зупинить експорт нафти – Росія знайде альтернативні шляхи її продажу.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп вважає, що Росія має шанси перемогти у війні з Україною. Про це пише Politico з посиланням на високопосадовця Білого дому, повідомляє «Главком».

«Президент Дональд Трамп у понеділок пішов далі, ніж будь-коли, допомагаючи Україні захищатися від Росії, схваливши закупівлю Європою систем протиракетної оборони Patriot та іншої зброї для України», – пишуть журналісти.

«Точка зору президента така, що Росія переможе, питання в тому, скільки на це знадобиться часу», – наводить видання слова чиновника. За його словами, Трамп все ще вважає, що Москва має перевагу.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які Москва вважає своїми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Як зазначає ЗМІ, мова про телефонну розмову Трампа і Путіна 3 липня. Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною.