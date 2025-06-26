У США лікарі вперше пересадили серце за допомогою робота

Американські хірурги вперше виконали повну роботизовану трансплантацію серця без розтину грудної клітки

Історична операція відбулася в Baylor St. Luke's Medical Center у Г'юстоні. Новий орган отримав 45-річний чоловік із тяжкою серцевою недостатністю. Про це пише «Главком» із посиланням as.com

«Хірурги в Г'юстоні, штат Техас, успішно провели першу в країні роботизовану трансплантацію серця. Медичний центр Baylor St. Luke's Medical Center повідомив, що вся процедура була виконана без розтину грудної клітки пацієнта», – пише видання.

Пацієнт із листопада 2024 року перебував на апаратах підтримки. Замість стандартної процедури із розсіченням грудини лікарі використовували хірургічного робота, який провів операцію через невеликі надрізи у черевній порожнині. Робот був оснащений 3D-камерою та керуємо вручну за допомогою джойстика та педалей.

«Доктор Кеннет Ляо та його команда зробили невеликі, точні розрізи, що усунуло необхідність розтину грудної клітки та перелому грудини. Ляо видалив уражене серце, а нове серце було імплантовано через преперитонеальний простір, уникаючи розрізу грудної клітки», – йдеться у заяві медичного центру.

Операція відбулася у березні 2025 року. За місяць пацієнт виписався і вже повернувся до фізичної активності. За словами провідного хірурга Кеннета Ляо, роботизований метод зберігає цілісність грудної клітки, знижує ризик інфекції та прискорює відновлення.

Медичний центр також повідомив, що клінічні переваги роботизованої трансплантації серця включають «уникнення надмірної кровотечі під час розрізання та зменшення потреби в переливанні крові». Це була перша роботизована трансплантація серця у Сполучених Штатах. Перший подібний випадок у світі стався в Саудівській Аравії у 2024 році 16-річному пацієнту. Технологія відкриває новий етап у кардіохірургії, поєднуючи роботизовану точність з однією з найскладніших процедур у медицині.

Нагадаємо, в італійському місті Падуя лікарі провели першу у світі операцію з пересадки серця, яке працює. За словами кардіохірургів з цієї лікарні, при пересадці серця, яке працює, його функції відновлюються швидше.