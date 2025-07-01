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Ядерну базу у США захопили ховрахи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Американську ядерну ракетну базу заселили ховрахи
фото: newsweek.com

На американську ядерну ракетну базу відбулось нашестя хижаків, що здатні завдати великої шкоди інфраструктурі

На ядерній авіабазі ВПС США у Північній Дакоті масова навала гризунів. Військовий об'єкт Minot, де розміщуються два ключові компоненти ядерної тріади Америки, зіткнулася з нашестям ховрахів Річардсона. Як повідомляє «Главком», про це пише Newsweek.

Ці гризуни становлять реальну небезпеку як для інфраструктури, так здоров'я військовослужбовців та їхніх родин. Ховрахи пошкоджують будівлі, порушують роботу обладнання та можуть бути переносниками небезпечних захворювань. Особливо турбує те, що гризуни активно розмножуються на базі, яка нещодавно була модернізована за більш ніж $850 млн.

Проблема ускладнюється тим, що традиційні методи боротьби, включаючи використання пестицидів, виявляються неефективними чи небезпечними. Застосування сильних отрут заборонено законом, оскільки може становити загрозу для дітей, які мешкають на території бази.

23 червня керівництво бази оголосило в одній соціальній мережі про запуск нового, триетапного плану боротьби з гризунами. Перший етап – встановлення пасток жителями на власних ділянках. Другий – розширення програми вилову зі збільшенням числа самоловів та залученням місцевих. Третій передбачає довгострокові заходи щодо контролю популяції ховрахів в осінньо-весняний період. Передбачається, що комплексний план реалізовуватиметься до кінця 2025 року.

Нагадаємо, на заводі авіабудівної корпорації Airbus на околицях Монреаля (Канада) стався незвичайний інцидент – родина із шести єнотів проникла на територію підприємства, що призвело до тимчасової зупинки виробництва літаків.

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Теги: США військові тварини

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