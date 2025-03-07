Компанія Maxar підтвердила відключення доступу до своїх супутникових знімків Україні

Компанія є однією з головних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів

Доступ до знімків призупинили у відповідь на розпорядження Білого дому

Американська технологічна компанія Maxar, яка постачала Україні супутникові розвідувальні дані, заявила у п'ятницю, 7 березня про призупинення доступу до своїх знімків для України. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Reuters.

Зазначається, що компанія припинила доступ до знімків у відповідь на розпорядження Білого дому. Агенство повідомляє, що компанія заблокувала доступ до своїх супутникових знімків для України, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила обмін розвідданими з Києвом.

Як повідомляє Reuters, у заяві Maxar пише, що компанія має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів, і однією з програм, надає доступ до комерційних супутникових зображень, зібраних Сполученими Штатами, є програма Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD).

«Уряд США вирішив тимчасово призупинити українські облікові записи в GEGD», – сказали в Maxar. Компанія також повідомила, що додаткові запитання слід ставити Національному агентству геопросторової розвідки США.

Reuters додає, що пауза у військовій допомозі та розвідці США може підірвати протиповітряну оборону України, оскільки у Києва не вистачає передових ракет ППО і українські сили не можуть продовжувати так само ефективно відстежувати атаки, як із використанням американських розвідданих.

Спершу про те, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків йшлось у повідомленні «Мілітарний».

Ця американська аерокосмічна компанія є однією з головних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ, а також результати ураження важливих об’єктів, як на тимчасово окупованій території, так і в самій Росії.

Також супутникові знімки Maxar неодноразово використовували світові ЗМІ для ілюстрації та аналізу перебігу бойових дій між Україною та Росією.<

Нагадаємо, 4 березня, з'явилася інформація про те, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Та заява, яку широко поширювали в іноземних медіа, не знаходила підтвердження у всіх європейських лідерів. Наприклад, глава польського уряду Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України правдива, а робота хабу з надання військової допомоги Україні зупинилася.

Водночас на пресконференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має інформації про зупинення військової допомоги з боку США.

Вже ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вперше зіштовхується із зупинкою військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Вона була наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити.

Україна не один тиждень отримувала різні сигнали щодо призупинення допомоги. Зокрема, була зупинка гуманітарної та енергетичної допомоги.