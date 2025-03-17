«Переворот» у сфері права: Трамп оголосив недійсними деякі помилування Байдена

За словами Трампа, помилування не мають юридичної сили, адже указ був підписаний за допомогою факсимільного підпису

Bloomberg: Адміністрація Трампа може спробувати перевернути більш ніж століття законів і практики президентських помилувань

Президент США Дональд Трамп заявив, що помилування членів Конгресу, які розслідували штурм Капітолію 6 січня, зроблене його попередником Джо Байденом в останній день президентства, було «недійсним та не мало жодної сили». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що це сигнал, що адміністрація Трампа може спробувати перевернути більш ніж століття законів і практики президентських помилувань.

Зокрема, за словами Трампа, помилування не мають юридичної сили, адже указ був підписаний за допомогою факсимільного підпису. Водночас американський президент не надав доказів своїм словам.

«Це не моє рішення – це вирішуватиме суд, – але я б сказав, що вони недійсні, тому що я впевнений, що Байден не мав жодного уявлення про те, що це відбувається, і хтось використовував автоматичний пристрій, щоб розписатися та помилувати», – заявив Трамп журналістам на борту Air Force One.

Федеральний апеляційний суд у 2024 році постановив, що помилування не обов’язково має бути письмовим. Вказувалось, що мова Конституції не накладає такого обмеження.

Американські суди неохоче встановлювали будь-які обмеження щодо надання помилування, які вважалися одними з найбільш абсолютних повноважень президента. Попри коментарі Трампа щодо необхідності судового рішення, його слова відкривають можливість того, що Міністерство юстиції може спробувати притягнути до відповідальності деяких з найбільших політичних супротивників президента.

Нагадаємо, Джо Байден, за кілька годин до завершення свого президентського терміну, ухвалив рішення про помилування низки посадовців, яких, на його думку, може очікувати необґрунтоване переслідування. Про це повідомляє NBC News.

Серед помилуваних – колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі, а також члени та співробітники комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року. Крім того, Байден помилував співробітників поліції Капітолію та столичного округу Колумбія, які давали свідчення перед цією комісією.

Також Байден помилував членів своєї сім'ї в останні хвилини на посту президента, включаючи своїх братів Джеймса Байдена і Френсіса Байдена, а також сестру Валері Байден.

Варто додати, що членам родини Байдена наразі не висували обвинувачення, тому помилування в їхньому випадку має превентивний характер: на випадок, якщо наступна адміністрація США спробує притягнути когось із цих людей до суду.