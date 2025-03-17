Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Переворот» у сфері права: Трамп оголосив недійсними деякі помилування Байдена

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Переворот» у сфері права: Трамп оголосив недійсними деякі помилування Байдена
За словами Трампа, помилування не мають юридичної сили, адже указ був підписаний за допомогою факсимільного підпису
фото: SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Bloomberg: Адміністрація Трампа може спробувати перевернути більш ніж століття законів і практики президентських помилувань

Президент США Дональд Трамп заявив, що помилування членів Конгресу, які розслідували штурм Капітолію 6 січня, зроблене його попередником Джо Байденом в останній день президентства, було «недійсним та не мало жодної сили». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що це сигнал, що адміністрація Трампа може спробувати перевернути більш ніж століття законів і практики президентських помилувань.

Зокрема, за словами Трампа, помилування не мають юридичної сили, адже указ був підписаний за допомогою факсимільного підпису. Водночас американський президент не надав доказів своїм словам. 

«Це не моє рішення – це вирішуватиме суд, – але я б сказав, що вони недійсні, тому що я впевнений, що Байден не мав жодного уявлення про те, що це відбувається, і хтось використовував автоматичний пристрій, щоб розписатися та помилувати», – заявив Трамп журналістам на борту Air Force One.

Федеральний апеляційний суд у 2024 році постановив, що  помилування не обов’язково має бути письмовим. Вказувалось, що мова Конституції не накладає такого обмеження.

Американські суди неохоче встановлювали будь-які обмеження щодо надання помилування, які вважалися одними з найбільш абсолютних повноважень президента. Попри коментарі Трампа щодо необхідності судового рішення, його слова відкривають можливість того, що Міністерство юстиції може спробувати притягнути до відповідальності деяких з найбільших політичних супротивників президента.

Нагадаємо, Джо Байден, за кілька годин до завершення свого президентського терміну, ухвалив рішення про помилування низки посадовців, яких, на його думку, може очікувати необґрунтоване переслідування. Про це повідомляє NBC News.

Серед помилуваних – колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, доктор Ентоні Фаучі, а також члени та співробітники комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року. Крім того, Байден помилував співробітників поліції Капітолію та столичного округу Колумбія, які давали свідчення перед цією комісією.

Також Байден помилував членів своєї сім'ї в останні хвилини на посту президента, включаючи своїх братів Джеймса Байдена і Френсіса Байдена, а також сестру Валері Байден. 

Варто додати, що членам родини Байдена наразі не висували обвинувачення, тому помилування в їхньому випадку має превентивний характер: на випадок, якщо наступна адміністрація США спробує притягнути когось із цих людей до суду.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Міністерство юстиції напад президент помилування штурм обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через підписання указу Трамп викликав обурення у активістів
Трамп підписав указ про скорочення «Голосу Америки»
15 березня, 23:34
Цей скандал увійде у підручники з історії: катастрофічно невдала зустріч ознаменувала нову геополітичну епоху
Рузвельт і Рейган перевертаються у могилах… Тема №1
1 березня, 16:45
Питання відправки військових до України з Туреччини поки відкрите
Туреччина може відправити військових до України? Реакція турецької влади
28 лютого, 08:59
Речник КМВА визнав, що сполучення між лівим і правим берегами міста є надважливим
Влада повідомила, коли буде ухвалено рішення щодо відкриття Південного мосту
27 лютого, 10:57
Раніше президент США заявив, що очільник Кремля не буде проти розміщення європейських миротворців в Україні
Кремль відреагував на слова Трампа про присутність європейських миротворців
25 лютого, 14:01
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2025 року
25 лютого, 00:28
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч з Путіним
24 лютого, 20:24
Сибіга зробив заяву про перспективи відновлення миру в Україні
Сибіга зробив заяву про перспективи відновлення миру в Україні
23 лютого, 14:31
Трамп стверджує, що у Зеленського рейтинг підтримки складає 4%
Американські ЗМІ гостро відреагували на заяви Трампа про Україну
19 лютого, 11:59

Політика

Кінець «товариша» Орбана?
Кінець «товариша» Орбана?
ЗМІ дізналися, хто переконав Угорщину продовжити санкції ЄС проти Росії
ЗМІ дізналися, хто переконав Угорщину продовжити санкції ЄС проти Росії
«Переворот» у сфері права: Трамп оголосив недійсними деякі помилування Байдена
«Переворот» у сфері права: Трамп оголосив недійсними деякі помилування Байдена
Стало відомо, що Трамп хоче обговорити з Путіним
Стало відомо, що Трамп хоче обговорити з Путіним
Прем'єр Індії емоційно звернувся до Зеленського
Прем'єр Індії емоційно звернувся до Зеленського
Сибіга назвав головні висновки перемовин у Саудівській Аравії
Сибіга назвав головні висновки перемовин у Саудівській Аравії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
317K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
153K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 березня 2025
37K
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора
11K
Українські військові розповіли про відступ із Суджі – The New York Times

Новини

Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Сьогодні, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua